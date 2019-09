Leipzigs ÖPNV-Verbindungen lassen sich bald googeln

Leipzig

Gibt der User bei Google „ Berlin von Hauptbahnhof bis Zoo“ ein, spuckt der Alleswisser des weltweiten Netzes direkt ein paar Möglichkeiten aus. Nicht nur die Route mit dem Auto oder zu Fuß, sondern auch Verbindungen mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). S-Bahn, U-Bahn, Bus – alles da. In Leipzig ist das nicht der Fall.

ÖPNV-Verbindungen lassen sich in Leipzig nicht googeln. Für die Strecke vom Völkerschlachtdenkmal bis zur Red-Bull-Arena zeigt die Suchmaschine keine Ergebnisse an. Quelle: EB

Pech für Touristen

Wer in der Messestadt Fahrplaninfos braucht, muss entweder die Seite der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) aufrufen oder sich eine der beiden Mobilitätsapps herunterladen. Leipzig Mobil und easy.Gogeben wie die Website der LVB genaue Auskünfte zum Fahrplan. Wer von den Apps und dem Online-Auftritt indes nichts weiß, hat wenig Chancen, an digitale Informationen über die lokalen ÖPNV-Verbindungen zu kommen. Vor allem Touristen schmeckt das gar nicht. In den meisten deutschen Großstädten wird der Gast glücklich gemacht. Da gibt er Ausgangspunkt und Ziel bei Google ein – und der Verkehrsassistent hilft. Auch in Wien, Prag und Barcelona klärt die Suchmaschine einen Touristen über öffentliche Verkehrsmittel auf. Warum also zeigt Google keine Verbindungen in Leipzig an? Über die Strecke Völkerschlachtdenkmal–Red-Bull-Arena heißt es dort: „Keine Route gefunden“. Dabei gibt es sie doch – und sie ist dazu auch noch recht simpel: Man nehme die Straßenbahnlinie 15 und fahre 13 Stationen bis zum Sportforum Süd.

Merkwürdigkeiten bei Google Maps

Auch wenn der User sich die Leipzig-Karte bei Google Maps anschaut, stößt er auf Merkwürdiges: Bewegt er den Mauszeiger über die Straßenbahnhaltestellen, erscheinen zwar die Namen, doch es ist nicht angegeben, welche Straßenbahnen und Busse dort halten. Das würde mit der Diskussion um Datenhohheit und -verantwortung zusammenhängen, sagt Marc Backhaus, Pressesprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe. „Es ist bislang ungeklärt, wer die Verantwortung trägt, falls Daten falsch angezeigt werden“, erläutert er. Für die eigenen Auskunftssysteme stünden die LVB selbst in der Verantwortung. Außerdem würde viel Geld in Infoapps und Webseiten fließen. Dementsprechend sei es im Interesse der Verkehrsbetriebe, ihr Eigenprodukt zu fördern. „Vielleicht ist das Googlen einfacher. Die Suche ist zwar schneller, aber deshalb nicht unbedingt besser“, betont Backhaus. Denn Live-Daten könne Google nicht übertragen. Und selbst wenn es dafür eine Möglichkeit geben würde, könnten die LVB nicht kontrollieren oder beeinflussen, welche Informationen wie dargestellt werden.

Reaktion auf Kunden-Anfragen

Trotzdem wollen die Verkehrsbetriebe ab 2020 auch die Suche nach Verbindungen über Google ermöglichen. Grund für die Umstellung seien zahlreiche Kunden-Anfragen. Daher werden die LVB dem amerikanischen Datenriesen zwar die Fahrplandaten zur Verfügung stellen, Live-Daten würden sie aber auch weiterhin nur in den Apps und auf den eigenen Webseiten spielen. Das heißt, dass Google nicht wissen wird, ob mal eine Straßenbahn ausfällt oder eine Haltestelle wegen einer Umleitung nicht bedient werden kann. Gibt der Tourist in Zukunft dann „ Leipzig Völkerschlachtdenkmal bis Red-Bull-Arena“ in der Suchleiste ein, sollte der Hinweis auf die Linie 15 erfolgen. Die Auskunft „Keine Route gefunden“ entfiele. Was viele freuen dürfte.

Von Elena Boshkovska