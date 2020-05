Falschparker sorgen immer öfter für Verspätungen bei den LVB

Leipzig

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) haben sich die Probleme mit Falschparkern zuletzt gehäuft. Wenn Autos auf den Gleisen stehen oder Teile des Fahrzeugs, wie zum Beispiel eingeklappte Seitenspiegel, in die Spur der Straßenbahn ragen, kommen die Bahnen nicht mehr durch. „Im Schnitt führt das zu Verspätungen von 30 Minuten“, weiß LVB-Sprecher Marc Backhaus.

Besonders problematisch ist die Lage in der Georg-Schwarz-Straße in Altindenau und Leutzsch. 13 Mal kam es hier seit August 2019 zu Störungen wegen Falschparkern. Davon betroffen war insbesondere die Linie 7. In dieser Woche stellten die LVB daher mit dem Magistralenmanagement sieben Schilder am Fahrbahnrand auf, um Autofahrer auf die korrekte Parkposition in der für Bahnen und Pkw relativ engen Straße hinzuweisen.

Immer wieder kommt es wegen falsch oder schlecht geparkten Fahrzeugen im gesamten Netz zu großen Verzögerungen. Allein... Gepostet von Leipziger Verkehrsbetriebe am Dienstag, 19. Mai 2020

„Bitte genau parken!“ steht auf den neuen Tafeln. Sie ergänzen die bereits vorhandenen, großflächigen Bodenmarkierungen. Taucht ein Falschparker nicht innerhalb kurzer Zeit an seinem Fahrzeug auf, bleibt den LVB nichts anderes übrig, als den falsch geparkten Wagen abschleppen zu lassen – und das kann dauern. „Für die Fahrgäste ist das ärgerlich“, erklärt Backhaus. Die LVB hoffen nun, dass sich die Situation durch die Schilder entspannt.

Von nöß