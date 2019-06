Leipzig

Ein Gohliser erhebt schwere Vorwürfe gegen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB): Das stadteigene Unternehmen würde Autofahrer prellen, die mit ihren Fahrzeugen in Schlaglöcher an Gleisanlagen der Leipziger Straßenbahn geraten. Das Verkehrsunternehmen schotte sich systematisch gegen Anspruchsteller ab und reguliere Schäden willkürlich. Die LVB widersprechen: Betroffenen stünde der Rechtsweg frei.

LVB will nur die Hälfte des Schadens übernehmen

Rico Hoffmann hat kein Geld zu verschenken. Der 45-jährige Familienvater arbeitet als Pizza-Fahrer und ist mit seinem Smart auf der Georg-Schwarz-Straße in ein Schlagloch gefahren, das sich unmittelbar an den Straßenbahngleisen befand. Er pocht jetzt auf die Erstattung seiner Kosten von 951,28 Euro – doch die LVB wollen nur die Hälfte der Summe übernehmen.

„Als ich von der Ludwig-Hupfeld-Straße stadtauswärts auf die Georg-Schwarz-Straße abgebogen bin, hat es gekracht“, schildert der Gohliser. „Ich fuhr gleich auf den Fußweg und habe dort festgestellt, dass die beiden Reifen und Felgen auf meiner Beifahrerseite hinüber waren.“ Als er bei der Polizei anrief, erfuhr er, dass für Schäden im Gleisbereich die Verkehrsaufsicht der LVB zuständig sei. Die Beamten hätten auch gleich die Verkehrsaufsicht angerufen, die eine halbe Stunde später vor Ort eintraf. „Ihr Fahrzeug kurvte um mich herum und die Männer unternahmen keine Anstalten, mit mir zu reden“, berichtet Hoffmann. „Als ich sie schließlich ansprach, waren sie zu keinem Gespräch und zu keiner Erklärung bereit. Mir wurde lediglich ein Handzettel ausgehändigt, in dem ich aufgefordert wurde, mich schriftlich mit dem Geschäftsbereich Recht/Versicherung der LVB in Verbindung zu setzen.“

„Ich soll mich wie ein Bittsteller verhalten“

Der Smart-Fahrer ist über dieses Vorgehen empört. „Nachdem mir die LVB einen Schaden zugefügt hat, soll ich mich jetzt wie ein Bittsteller verhalten?“, ärgert er sich. „Und warum wird mir nicht wenigstens ein Ansprechpartner genannt, mit dem ich über den Fall reden kann?“

Um diesen Ansprechpartner ausfindig zu machen, sei er noch am selben Tag in die LVB-Zentrale am Georgiring gegangen und habe dort nicht locker gelassen, bis er die zuständigen Mitarbeiter vor sich hatte. „Ich will ein Gesicht und einen Namen von meinem Ansprechpartner“, habe er erklärt und anschließend einen Fragebogen ausgehändigt bekommen, der für eine Schadensregulierung ausgefüllt werden muss. „Warum habe ich diesen Bogen denn nicht gleich von der Verkehrsaufsicht erhalten?“, fragte Hoffmann. Er habe keine Antwort auf diese Frage erhalten.

Eklat in LVB-Zentrale

Anschließend habe der Gohliser vier Wochen lang nichts von seiner Schadensbearbeitung gehört – und deshalb noch einmal in der LVB-Zentrale Druck gemacht. Diesmal habe er dort erfahren, dass er noch einen Beleg von seiner Versicherung nachreichen müsse – worauf Hoffmann ausgerastet ist. „Die LVB sind ein städtischer Betrieb, der auch mit meinem Steuergeld subventioniert wird“, warf er den Mitarbeitern an den Kopf. Diese sprechen noch von deutlich härteren Formulierungen.

Ein paar Tage später erhielt er dann tatsächlich ein Schreiben von den LVB. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass er nur 50 Prozent seiner Schadenssumme erstattet bekommt. Als Straßenbenutzer sei er gehalten, seine Fahrweise den gegebenen Straßenverhältnissen anzupassen, heißt es in der Begründung. „Er hat die Straße so hinzunehmen, wie sie sich ihm erkennbar darbietet“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus. Der Geschädigte müsse sich deshalb ein Mitverschulden anrechnen lassen, was in aller Regel mit 50 Prozent anzusetzen sei. „Das ergibt sich daraus, dass er gegen das Sichtfahrgebot der Straßenverkehrsordnung verstoßen hat. Danach darf der Kraftfahrer nur so schnell fahren, dass er innerhalb der übersehbaren Strecke anhalten kann.“

LVB-Anlaufstelle für Geschädigte gefordert

Hoffmann ist über diese Auffassung empört und pocht auf die „Verkehrssicherungspflicht“ der LVB. „Wenn das Unternehmen seine Anlagen nicht in Ordnung hält, muss es den dadurch entstehenden Schaden bedingungslos und anstandslos begleichen“, fordert er. Nicht hinzunehmen sei auch die „rigorose Brutalität, mit der die LVB sich die Leute vom Leibe hält, die man geschädigt hat“. Aus seiner Sicht wäre es „das Mindeste, dass die LVB eine Anlaufstelle mit Sprechzeiten“ einrichtet, an die sich Betroffene wenden können. Auch die Verkehrsaufsicht müsse besser auf Geschädigte eingehen.

Die LVB verlautbaren, dass dies schon der Fall sei. Die Verkehrsmeister im Außendienst seien „in der Kommunikation mit den Beteiligten geschult und nehmen diese Aufgabe mit Umsicht wahr“, so Sprecher Backhaus. Um den direkt Beteiligten umgehend einen LVB-internen Ansprechpartner zu benennen, werde noch vor Ort ein Datenaustauschblatt ausgegeben, das alle nötigen Informationen enthalte. „Es ist nicht Aufgabe der Kollegen der Leitstelle, vor Ort Unfälle oder Schäden zu bewerten“, so Sprecher Backhaus. Das finde durch die Polizei oder auf zivilrechtlichem Wege statt. „Die Prüfung erfolgt ausschließlich nach Sach- und Rechtslage. Sobald ein Schadensfall eintritt, obliegt es dem Geschädigten, sich mit dem Gegner in Verbindung zu setzen.“ Jeder angezeigte Schaden werde intensiv geprüft; das dauere vier Wochen. „Ist ein Betroffener mit dem Ergebnis nicht einverstanden, steht ihm der Rechtsweg offen.“

LVB zahlen 2018 insgesamt nur knapp 2000 Euro an 13 Geschädigte

Auf LVZ-Nachfrage heißt es, dass es im vergangenen Jahr bei den LVB 13 ähnlich gelagerte Schlagloch-Fälle gab. „Davon wurden fünf Fälle ebenfalls hälftig reguliert, während in den übrigen Fällen eine Ablehnung erfolgte“, so Backhaus. „Die Auszahlungen lagen in Summe unter 2000 Euro.“

Ringo Hoffmann glaubt, dass die Schadenssumme nur deshalb so gering ist, weil viele Geschädigte ähnliche Erfahrungen machen wie er. Er denkt jetzt darüber nach, eine Internet-Seite „lvb-opfer.de“ ins Netz zu stellen, um mehr Druck auf das stadteigene Unternehmen auszuüben. „Ich bin mir sicher, dass sich viele melden werden“, sagt er. „Die LVB haben mich jetzt ein Leben lang am Hals.“

Von Andreas Tappert