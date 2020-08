Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) gehen einen weiteren Schritt in Richtung Normalbetrieb: Mit Schulbeginn am 31. August verkehren die Straßenbahnen in der Hauptverkehrszeit wieder alle zehn Minuten. Gleichzeitig steuern die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 9 und 15 die neue, barrierefreie Haltestelle Goerdelerring an. Für Autofahrer gibt es dort allerdings noch mehr Einschränkungen. So wird die Pfaffendorfer Straße komplett gesperrt.

Nur noch drei Bahnsteige

An der neuen Haltestelle werden sich die Fahrgäste umgewöhnen müssen. Denn statt vier gibt es dort nur noch drei Bahnsteige – laut LVB soll der Komplex dadurch aber mehr Fahrgäste bewältigen können. „Es gibt jetzt einen großen Mittelbahnsteig, der deutlich mehr Fahrgäste aufnimmt“, betonte am Donnerstag Sprecher Marc Backhaus. „Analog wie am Hauptbahnhof.“ Außerdem wurden die neuen Unterstände mit Sedum-Gewächsen begrünt.

Auch im übrigen Liniennetz der LVB gibt es mit Schuljahresbeginn zum Teil gravierende Veränderungen. So bleibt zwar die Baulinie 32 im 15-Minuten-Takt und ersetzt weiterhin die Linien 12 und 14, aber die Baulinien 34 und 39 verkehren nicht mehr, da die gewohnten Linien 4 und 9 wieder eingesetzt werden. Die Linie 1 fährt zwischen Westplatz und der Ersatzendstelle Stannebeinplatz über den Wilhelm-Leuschner-Platz, den Augustusplatz, den Wilhelm-Liebknecht-Platz, Mockauer/Volbedingstraße, Schönefeld und Löbauer Straße.

Änderungen im Linienverkehr

Die Straßenbahnlinie 3, 4, 7, 9 und 15 fahren wieder über den Goerdelerring (Steige C+D), aber mit weiteren Fahrtabweichungen. So touren die 3, 4, 7 und 15 zwischen Goerdelerring und Waldplatz über Gottschedstraße und Westplatz; die 9 fährt verkürzt zwischen Thekla, Tauchaer Straße und der Ersatzendstelle Wiedebachplatz. Die Haltestellen Hofmeisterstraße, Zoo, Lortzingstraße und Hauptbahnhof-Wintergartenstraße sowie Leibnizstraße können vorerst nicht bedient werden.

Auch die Linie 8 ist verkürzt zwischen Grünau Nord und der Ersatzendstelle Wilhelm-Leuschner-Platz unterwegs. Zwischen dem Straßenbahnhof und dem Neuen Rathaus fährt sie bis zum 20. September über Felsenkeller, Nonnenstraße, Marschnerstraße und Westplatz; anschließend über Sportforum Süd, Waldplatz, Leibnizstraße und Thomaskirche. Die Buslinien 72 und 73 fahren im Stadtgebiet verkürzt bis zur Ersatzendstelle Friedlich-List-Platz in der Ranftschen Gasse; die Linie 131 ist ebenfalls verkürzt bis zur Ersatzendstelle Straßenbahnhof Angerbrücke unterwegs.

Einschränkungen für Autofahrer

Im Abendverkehr bieten die Verkehrsbetriebe mit den zentralen Sammelanschlüssen alle 15 Minuten eine direkte Verbindung in alle Himmelsrichtungen an. Im Nachtverkehr fährt dann auch wieder die N17, teilweise kommt es bei anderen Nachtbuslinien zu leicht veränderten Fahrtwegen. Die Umleitungen der Linien 1, 3, 8, 72, 73, N6 und N7 bleiben aufgrund der Bauarbeiten in der Rosa-Luxemburg-Straße voraussichtlich noch bis zum 17. November bestehen.

Auch für den Autoverkehr kommt es zu veränderten Umleitungsführungen. Denn die Arbeiten im Kreuzungsbereich Goerdelering verlagern sich in Richtung Pfaffendorfer Straße und Ranstädter Steinweg. Dort werden jetzt Gleise verlegt und Gleiskreuzungen angeschlossen. Autofahrer, die vom Hauptbahnhof kommen, können nicht mehr in den Ranstädter Steinweg beziehungsweise in die Pfaffendorfer Straße fahren. Wie bereits im LVZ-Baustellenreport berichtet, wird der Verkehr der Pfaffendorfer Straße aus Gohlis in Richtung B 87 über Emil-Fuchs-Straße umgeleitet; in Richtung Süden über Nordplatz und Roscherstraße. Der Verkehr des Ranstädter Steinwegs fließt über Marschner- und Käthe-Kollwitz-Straße beziehungsweise über die Friedrich-Ebert- und Karl-Tauchnitz-Straße.

Von Andreas Tappert