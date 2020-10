Warnstreik in Leipzig: Ganze 16 Stunden lang sollen am Donnerstag Busse und Bahnen der LVB stillstehen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaft zum Ausstand aufgerufen. Die Entwicklungen im Liveticker.

Am Donnerstag wird die Leipziger LVB bestreikt. Einer der Streikposten ist am Busbahnhof in Lindenau, wo sich schon am frühen Morgen Menschen versammeln. Quelle: Dirk Knofe