Große Schnee-Räum-Aktionen bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) sorgen am Dienstag für Störungen, Umleitungen und Verspätungen. Am Vormittag waren vor allem Straßenbahn-Linien betroffen, die sonst am Hauptbahnhof halten. Am Nachmittag folgen Linien mit einem Halt am Goerdelerring.