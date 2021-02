Leipzig

Nach der bisher kältesten Nacht des Jahres – in der Messestadt sanken die Temperaturen auf minus 17,5 Grad – sind die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Mittwoch weiterhin damit beschäftigt, ihr Streckennetz von Schnee zu befreien. „Wir kehren Stück für Stück zum Normalbetrieb zurück“, sagte LVB-Sprecher Marc Backhaus gegenüber der LVZ. Am Mittwochmorgen seien bereits sechs Straßenbahn- und elf Buslinien wieder im Stadtgebiet unterwegs. Den Leipzigerinnen und Leipzigern stehe damit ein Grundnetz zur Verfügung.

„Wir versuchen aktuell weitere Linien und auch die Haltestellenbereiche freizuräumen“, so Backhaus. Das derzeitige Basisnetz ermögliche zumindest eine ÖPNV-Grundversorgung aus allen Quartieren. Dieses Grundnetz werde nun auch über die Stadtgrenzen hinaus erweitert. In den städtischen Randgebieten sind die erheblich größere Schneemengen das Problem. Ab Sonntag erschwerten Schneeverwehungen die Räumarbeiten zusätzlich und führten schließlich dazu, dass die LVB am Montag auf Notbetrieb umstellen mussten.

Legt Neuschnee den Betrieb wieder lahm?

Die Wetterprognosen für die nächsten Tagen sagen neben eisigen Temperaturen auch erneuten Schneefall voraus. Könnte das die bisherigen Räumarbeiten zunichte machen? Marc Backhaus beruhigt: „Ein bisschen Schneefall ist kein Problem. Wenn die Straßenbahnen erstmal fahren, bleiben die Schienen auch frei.“ Hinderlich könnten eher liegengebliebene Autos sein. Denn aktuell kommt es vermehrt zu Glätteunfällen auf Leipzigs Straßen. Die Leipziger Polizei registrierte seit Dienstagabend über 100 Verkehrsunfälle.

Am Mittwochmorgen sorgte etwa ein in die Gleise geratener Rettungswagen im Zentrum-Nord für Ausfälle bei den Straßenbahnlinien 10, 11 und 16. Im LVB-Streckennetz blockieren außerdem noch immer einige liegengebliebene Straßenbahnen einzelne Strecken. Auch daran werde zur Zeit gearbeitet, so der LVB-Sprecher. Eine Prognose darüber, wann mit einer vollständigen Rückkehr zum Normalbetrieb zu rechnen sei, konnte er nicht geben.

