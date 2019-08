Leipzig

Eine kurzfristige Baustelle der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) sorgt am Donnerstag nahe dem Hauptbahnhof für Einschränkungen im Verkehr. Wegen des warmen Wetters der vergangenen Tage und der hohen Taktfrequenz am Willy-Brandt-Platz in Höhe der Gerberstraße sei es zu einer Gleisverwerfung gekommen, teilte LVB-Sprecherin Katja Gläß am Donnerstag auf Nachfrage von LVZ.de mit. „Das Gleis hat sich in der Höhe verändert.“ Etwa vier Zentimeter Schiene werden deswegen entfernt. Anschließend werden die Gleise wieder zusammengeschweißt, damit die Bahnen sicher fahren können.

Grundsätzlich könnten Gleisverwerfungen jederzeit vorkommen, erläutert die Sprecherin. Besonders komme das bei extremen Temperaturen vor. „Bei Kälte entstehen Zugkräfte, bei Hitze benannte Verwerfungen“, so Gläß. Bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad könne das Gleis bis zu 80 Grad heiß werden.

Gleisbaustelle der LVB am Willy-Brandt-Platz / Gerberstraße in Leipzig. Quelle: Kempner

Die Arbeiten liefen nach Plan, hieß es weiter. Sie sollen noch am Donnerstag abgeschlossen sein. Der Verkehr werde währenddessen an der Baustelle vorbeigeführt. Ein Spur war teilweise gesperrt, zwei weitere waren ohne Einschränkungen befahrbar.

Von jhz