Leipzig

Das Gartenjahr neigt sich allmählich dem Ende zu. Aber 2022 sollen neue schöne Projekte umgesetzt werden – in den beiden Leipziger Kleingartenvereinen Mockau-Mitte und Alt-Schönefeld. Sie sind Partner der LVZ-Aktion „Blühwiese“: Für jedes abgeschlossene LVZ-Plus-Abo im Zeitraum vom 20. Mai bis zum 30. Juni spendiert die Leipziger Volkszeitung einen Quadratmeter Blühwiese.

Laut Sarah-Maria Matrmawi aus der LVZ-Abteilung Vertrieb und Marketing wurden in dieser Phase exakt 12 13 digitale LVZ-Plus-Abos abgeschlossen – das heißt, es können rund 1200 Quadratmeter bepflanzt werden.

Mockau-Mitte: Fläche befindet sich in bester Lage

Heute noch nackte Wiese (Foto links), könnte die Fläche im Mockauer Verein im nächsten Jahr bunt blühen. Quelle: André Kempner

Im Kleingartenverein Mockau-Mitte stehen dafür ein bis zwei freie Gärten direkt am Hauptweg zur Verfügung. Die Fläche ist sogar schon so weit vorbereitet, dass nur noch das Saatgut fehlt. „Das Grundstück passt. Es liegt an einem öffentlichen Weg, der in den Abtnaundorfer Park führt. Vor allem am Wochenende kommen hier viele Spaziergänger vorbei“, erzählt Kirsten Rauh (39), Erste Vorsitzende des Vereins. Mit anderen Worten: Wer durch sein LVZ-Plus-Abo die Aktion mit möglich gemacht hat, kann sich jederzeit anschauen, was sich daraus entwickelt. Um die Pflege wollen sich Ehrenamtliche aus dem Kleingartenverein kümmern. Zwei Hobby-Imker, die sich ebenfalls in Mockau-Mitte engagieren, wollen im Blühwiesengarten Obstbäume pflanzen und eventuell einen Bienenstock aufstellen. Dort könnten sie Kindern und Familien später zeigen, wie Honig entsteht.

Während des Corona-Lockdowns haben sich viele junge Familien neu im Kleingartenverein Mockau-Mitte angemeldet. Das Durchschnittsalter ist von Mitte 60 auf Mitte 30 gesunken. „Wir sind sehr jung und sehr kinderreich geworden“, freut sich Kirsten Rauh. Die neuen Mitglieder pflegten ihre Gärten nicht ganz so akkurat wie die Alteingesessenen. Stattdessen würden sie „eine gewisse Wildnis“ zulassen, in der sich Vögel und Insekten tummeln, schildert die Vorsitzende.

Alt-Schönefeld: Schandfleck soll verschwinden

Aus diesem verwilderten Areal im Kleingartenverein Alt-Schönefeld sollen blühende Landschaften werden. Quelle: André Kempner

Im Kleingartenverein Alt-Schönefeld soll ein Bienengarten entstehen. Seit vier Jahren liegt die hierfür vorgesehene Scholle brach. Inzwischen ist sie ziemlich verwildert. Einiges ist zu tun: Thujas müssen raus, neue Sträucher und Büsche müssen rein. Die Wiese muss umgeackert werden und aus der alten Laube soll ein Geräteschuppen werden. Solche „Ruinen“ wie das brachliegende Areal will der Verein nicht haben: „Wenn wir durch die LVZ-Aktion ein bisschen Unterstützung kriegen können, dann legen wir los“, sagt der Zweite Vorsitzende Günter Delling. Im Garten nebenan habe ein Imker seine Bienenstöcke. „Der teilt uns mit, was wir anbauen sollen, damit es hier in Zukunft immer blüht und aussieht wie eine Augenweide“, erzählt der 71-Jährige.

Die Alt-Schönefelder haben bereits einige Schmuckstücke – zum Beispiel den Umweltgarten, ein Mustergarten für umweltfreundliche Gestaltung, den Vogelgarten sowie den Kinder-Projektgarten für Kindereinrichtungen aus der Nachbarschaft.

Im Frühjahr wird ausgesät

Der Fahrplan sieht nun so aus: Im Frühjahr erhalten die beiden Vereine von der LVZ eine Wiesensaatgutmischung, die speziell auf die in Leipzig nachgewiesenen Wildbienenarten sowie auf Schmetterlinge abgestimmt ist. Denn es geht nicht nur um Honigbienen, sondern auch um Wildbienen und alle anderen Insekten, die wichtig und nützlich sind.

Von Kerstin Decker