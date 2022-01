Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die aktuellen Einschränkungen.

Gießerstraße/Creuzigerstraße 10: Wegen Arbeiten an einer Fernwärmetrasse muss dieser Bereich von Montag bis zum 4. Februar voll gesperrt werden. In dieser Zeit fließt der Verkehr in Richtung Norden über Dieskau-, Zschochersche und Limburgstraße. In Richtung Süden führt eine Umleitung über die Antonien- und Dieskausstraße.

Gießerstraße, Antonien-, Klingen-, Siemensstraße: Ebenfalls von Montag bis zum 4. Februar sollten Autofahrer Behinderungen in diesen Trassen einplanen. Dort finden Arbeiten an Telekommunikationsleitungen statt. In der Antonienstraße sind zwischen Gießerstraße und Antonienbrücke Fahrbahneinengungen in stadtauswärtige Richtung notwendig.

Hans-Driesch-Straße: Auch dort finden Arbeiten an Telekommunikationsanlagen statt. Dafür müssen von Montag bis zum 18. Februar die Fahrspuren in landwärtiger Richtung eingeengt werden.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Delitzscher Landstraße: Von Montag bis zum 29. Januar wird dort die Fahrbahn in Höhe Brücke über die Autobahn A 14 eingeengt. Der Verkehr wird mit einer Wechsel-Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Delitzscher Straße: Diese Trasse wird am Donnerstag und Freitag von 21 bis 4 Uhr in Höhe Wilhelm-Sammet-/Wilhelminenstraße voll gesperrt. Der Verkehr fließt in beiden Richtungen über Theresien- und Wittenberger Straße.

Von Andreas Tappert