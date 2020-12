LVZ-Corona-Talk: Mediziner schlagen Alarm und appellieren an die Leipziger

Leipzig

Die Frage ist so simpel wie ihre Beantwortung bedeutend: Wann ist das alles vorbei? Denn von der zeitlichen Distanz bis zum Ende der Pandemie dürfte auch die Bereitschaft abhängen, die Corona-Vorschriften zu befolgen. Einer von vielen Punkten, die am Dienstagabend beim live gestreamten Talk in der Veranstaltungskuppel der Leipziger Volkszeitung drei renommierte Mediziner des St. Georg-Klinikums behandelten.

Begrüßt von Hannah Suppa an ihrem ersten Arbeitstag als neue LVZ-Chefredakteurin, braucht es keine Aufwärmphase, um in der Moderation von Julia Grass und Björn Meine auf die vielen Punkte zu kommen, die die Bevölkerung in und um Leipzig bewegt. Was die Frage nach dem Sieg über das Virus angeht, macht Christoph Lübbert Mut. „In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres kann das epidemische Geschehen in Deutschland normalisiert werden“, so der Chefarzt für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg.

„Es ist schlimm“

Voraussetzung seien das Vertrauen der Bevölkerung und eine hohe Durchimpfungsrate. Für Sachsen ist Lübbert da optimistisch. „Die Bereitschaft ist hier größer als beispielsweise in Bayern oder Baden-Württemberg.“ Statements, die jedoch nicht über die Dramatik der aktuellen Lage hinweg täuschen. „Es ist schlimm“, konstatiert Armin Sablotzki, Chefarzt für Anästhesie- und Intensivtherapie am St. Georg, und Lübbert nennt die Situation „eine kleine Katastrophe“.

Die Zahl der Betten für Corona-Patienten auf seiner Station ist von vier auf zehn gestiegen und „die Ausprägung von Organversagen schwerer geworden“. Und auf der Infektionsstation liegen in 32 von nunmehr 50 Betten Menschen, die am Virus erkrankt sind. Analog dazu nähert sich das medizinische Personal der Belastungsgrenze.

Wachsende Probleme prognostiziert

Die drei Professoren stellen dabei nicht in Abrede, dass die Inzidenzzahlen für Leipzig in Relation zu anderen Kreisstädten noch einigermaßen niedrig liegen, prognostizieren jedoch wachsende Probleme, wenn die Quantität der Infektionen nicht deutlich sinkt. „Das Verzichten auf Abstand verzeiht das Virus nicht“, so Lübbert.

Auf die Frage, wann in Leipzig die oder der Erste geimpft werde könne, antwortet Michael Borte. „Nach der behördlichen Prüfung des Moderna- Stoffes dürften die ersten Dosen Ende Dezember hier ankommen“, schätzt der Direktor des Immundefektzentrums am St. Georg, zudem Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Für die Tatsache, dass Südostasien die Pandemie seit langem kontrolliert, machen Borte und Lübbert konsequentes Verhalten, Erfahrung mit dem Tragen von Masken sowie der Sars-Pandemie 2002 und 2003 als Gründe aus.

Grippewelle noch nicht da

Nicht zu unterschätzen: die dort geringere egoistische Ausprägung. „Diskurs bei uns ist gut“, findet Lübbert, „wenn aber der Schutz durch Masken evident ist, muss auch mal Schluss mit der Distanzierung davon sein.“ Dass momentan das Thema Grippe nicht verhandelt wird, liegt einerseits daran, dass Influenza erst Weihnachten erste Wellen schlage. Borte sieht zudem in den Hygienemaßnahmen einen gewichtigen Grund dafür, dass es bislang kaum Grippe-Erkrankungen gibt. „Wir haben bislang auch noch keinen einzigen Masern-Fall.“

Die viel diskutierte Formulierung, ob die Tausenden von Menschen eher an oder mit Corona sterben, kommt ebenfalls aufs Podium. Klare Antwort von Sablotzki: „Definitiv an Corona, denn das Virus hat eine eigene Pathophysiologie.“ Das ergäben auch Autopsien.

Ultimative Appelle

Manche Appelle in der publikumslosen Runde gegen Eigen- und Leichtsinn haben etwas Ultimatives, Zwingendes. „Jetzt zählt Solidarität“, betont Borte, und Sablotzki stellt heraus: „Jedem muss klar sein: Mein falsches Verhalten kann dein Leben kosten.“ Die Ärzte wünschen sich außerdem mehr Vertrauen in die Herstellung von Impfstoffen wie auch die Zulassungsbehörden. Auf die alltäglich gelebte Widersprüchlichkeit in puncto Gesundheit zielt Sablotzkis markante Argumentation: „Beim Impfstoff fragen wir uns, ob das nicht zu gefährlich ist – und drücken im nächsten Moment die Zigarette aus.“

Weitere Punkte: eine mit dem Impfstoff schnell einhergehende Aufhebung der Maskenpflicht ( Borte: „reine Wunschvorstellung“) und nicht zuletzt Lockerungen statt Lockdown zum Weihnachtsfest. Lübbert warnt bei allem Verständnis für die Sehnsucht nach Nähe vor nachlassender Vorsicht, Sablotzki mahnt das Vermeiden von Extremen an und rät zum Feiern in kleinen, notfalls gestaffelten Gruppen an. Dieses eine Mal „Stille Nacht“ allein oder mit wenigen anderen zu singen, das sei mit Vorfreude aufs nächste, bessere Weihnachten zu schaffen.

Von Mark Daniel