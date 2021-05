Leipzig

„Wir freuen uns sehr, den Termin für das LVZ-Fahrradfest 2021 bekanntgeben zu können“, erklärt Organisationschefin Doreen Barz. Monatelang hat sie dafür mit ihrem Team geplant, mögliche Termine auf Machbarkeit abgeklopft, Hygienekonzepte entwickelt und Partner ins Boot geholt.

„Das LVZ-Fahrradfest ist eine Institution in Leipzig“, weiß LVZ-Marketingchefin Alexandra Grothe und ergänzt: „Nach der schmerzlichen coronabedingten Absage im vergangenen Jahr, stand für uns zeitig fest, dass wir alles versuchen werden, 2021 erneut ein Fahrradfest für unsere Leserinnen und Leser auf die Beine zu stellen. Vielleicht etwas anders als in den vorhergehenden Jahren und natürlich nur, wenn das Infektionsgeschehen dies auch zulässt.“

Das LVZ-Fahrradfest soll am 18. Juli 2021 stattfinden. Quelle: LVZ

Sicherheit steht an erster Stelle

„Die Sicherheit aller Teilnehmer hatte und hat beim LVZ-Fahrradfest immer oberste Priorität. Ganz besonders in der aktuellen Situation“, erklärt dazu auch Doreen Barz. Seit Wochen verfolgt das Orga-Team aufmerksam die Entwicklungen rund um das Coronavirus und hat dabei auch die aktuellen Impfzahlen im Blick.

„Wenn es mit den Impfungen in den nächsten Wochen weiter gut vorangeht, wird zum Zeitpunkt des Fahrradfestes bereits ein Großteil der Menschen eine Immunisierung gegen Covid-19 erhalten haben. Im Zusammenspiel mit dem von uns ausgearbeiteten Hygienekonzept, welches bereits beim Leipziger Gesundheitsamt eingereicht ist, bildet dies eine gute Grundlage für eine sichere Veranstaltung, bei der der Spaß an der Bewegung an der frischen Luft im Vordergrund stehen soll“, blickt Doreen Barz voraus.

Die Touren beim LVZ-Fahrradfest 2021

Insgesamt sind am 18. Juli 2021 fünf abwechslungsreiche Rundtouren zwischen sechs und 100 Kilometern Länge geplant.

Ganze sechs Kilometer lang ist die Mini-Tour für Eltern und Großeltern mit Kindern im Kindergarten/Vorschulalter - mit ausgedehnter Spielpause bei den Fußballern des 1. FC Lokomotive Leipzig im Bruno-Plache-Stadion.

Im Programm sind außerdem eine Familien-Tour über rund 23 Kilometer (geeignet für Familien mit Kindern ab 7 Jahren) und die Familientour plus mit etwa 40 Kilometer Länge (für Familien mit regelmäßiger sportlicher Aktivität) ins Leipziger Neuseenland südlich der Messestadt.

Erstmals sollen alle Touren in den Leipziger Süden und das südliche Umland gehen. Quelle: Ralf Wenske

Auch die sportlichen Touren über 75 und 100 Kilometer sollen 2021 – erstmals nach vielen Jahren – in den Leipziger Südraum gehen. Unter anderem steht die idyllische Kurstadt Bad Lausick auf dem Streckenplan.

Start und Ziel sind jeweils am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Hier bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ihre Teilnahmeurkunde und eine Medaille – bevor sie mit vielen Kilometern in den Beinen und großartigen Streckenimpressionen im Kopf den Heimweg antreten.

„Auf das traditionelle Familienfest am Nachmittag mit Live-Musik und Show-Bühne werden wir in diesem Jahr pandemiebedingt leider verzichten müssen“, erklärt Doreen Barz.

Online-Anmeldung ist gestartet

Anmeldungen für das LVZ-Fahrradfest 2021 sind ab sofort online möglich. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Strecken folgen sukzessive in den kommenden Wochen.

Die LVZ wünscht allen Leserinnen und Lesern: Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf ein sonniges und erfolgreiches LVZ-Fahrradfest 2021!

Von LVZ