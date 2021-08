Leipzig

Wer in Leipzig mit dem Fahrrad unterwegs ist, der muss ständig auf der Hut sein. Schlecht gesicherte Baustellen, ungünstige Beschilderungen, im Nichts endende Radwege, unaufmerksame Fahrer von Lastern oder Personenwagen – an vielen Stellen lauern Gefahren.

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, weil vor allem andere Verkehrsteilnehmer zu wenig auf Radfahrerinnen und Radfahrer achten. Die Unfallzahlen belegen dies: So gab es seit dem Jahr 2015 auf Leipziger Straßen und Wegen 24 Fahrradunfälle mit Todesfolge.

So starben in den Jahren 2019 und 2020 in der Messestadt jeweils 5 Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Vor allem abbiegende Lastkraftwagen sind eine oft tödliche Gefahrenquelle, wie Beispiele aus dem vergangenen Jahr belegen.

Im Juni 2020 fuhr eine 35-Jährige bei Grün über die Zwickauer Straße, auch ein Lastwagenfahrer hatte das grüne Signal. Er wollte nach rechts abbiegen, stieß dabei mit der neben ihm fahrenden Frau auf dem Rad zusammen. Sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. In Lützschena-Stahmeln war im Juli ein E-Fahrradfahrer auf dem Radweg unterwegs und wollte an einer Kreuzung die Bundestraße 6 überqueren – eine Lastwagenfahrerin übersah ihn, der 81-Jährige starb in einer Klinik.

Serie der schweren Radunfälle setzt sich auch 2021 fort

Auch in diesem Jahr hat sich die Serie von Verkehrsunfällen mit Radfahrenden als Leidtragende fortgesetzt. Abermals wurden dabei zahlreiche Menschen schwer verletzt. Die LVZ hat Beispiele aus den vergangenen Monaten des Jahres 2021 zusammengetragen:

Januar: Eine Radfahrerin war auf der Miltitzer Straße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg westlich von Leipzig unterwegs. Ein 62-jähriger Autofahrer wollte aus dem Eschenweg in Burghausen-Rückmarsdorf nach rechts abzubiegen. Die Frau kollidierte mit dem Wagen und erlitt schwere Verletzungen.

Februar: Eine 40-jährige Radfahrerin wurde in Connewitz von einem Auto umgefahren und dabei schwer verletzt. Laut Polizei war die Radlerin auf der Koburger Straße in Richtung Markkleeberg unterwegs, als der Unfall geschah. Eine 66-jährige Autofahrerin, die von der Bundesstraße 2 abbog, ignorierte die Frau auf dem Fahrrad – es kam zum Zusammenstoß.

März: Bei einem Unfall in Sellerhausen wurde ein 77-jähriger Radfahrer schwer verletzt, als er beim Abbiegen nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete und von einem Auto erfasst wurde.

Ein Liegeradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter in der Südvorstadt schwer verletzt. Der 37-jährige Autofahrer stieß beim Einbiegen in die Karl-Liebknecht-Straße mit dem Liegeradfahrer zusammen, der auf dem Radweg fuhr. Der 65 Jahre alter Radler sei laut Polizeiangaben daraufhin gestürzt und habe sich schwer verletzt.

April: Ein betrunkener Radfahrer stieß in Neulindenau mit zwei Autos zusammen. Der 39 Jahre alte Mann war laut Polizeiangaben stark alkoholisiert. Er sei gegen 22 Uhr trotz roter Ampel über die Kreuzung Saalfelder Straße/Lützner Straße gefahren und mit zwei bei grünem Signal fahrenden Autos kollidiert. Der Radfahrer wurde schwer verletzt von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Nur wenige Tage später war eine Autofahrerin stadtauswärts auf dem Schleußiger Weg unterwegs, als sie auf Höhe einer Fußgängerampel mit einem die Straße überquerenden Radfahrer zusammenstieß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Mai: Ein schwerer Unfall im Süden: Ein Lastwagenfahrer übersah beim Abbiegen auf der Kurt-Eisner-Straße einen Radfahrer. Der 41-jährige Radler war neben dem Lastwagen auf einem separaten Radweg in die gleiche Richtung gefahren. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Juni: Bei einem ersten Unfall im Juni wollte eine 25-Jährige vom Ranstädter Steinweg aus kommend über den Goerdelerring in Richtung Hauptbahnhof fahren, so die Polizei. Offenbar fuhr sie dabei los, obwohl die Ampel für sie auf Rot stand. Die 25-Jährige stieß mit einem kreuzenden Auto zusammen und wurde schwer verletzt.

Eine 65- jährige Frau auf einem Rad wurde bei einem Unfall im Leipziger Nordwesten schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Weststraße unterwegs, als sie beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren wurde.

Ein 42-jähriger Radfahrer wurde in Zentrum-Ost schwer verletzt, als er von einem abbiegenden Auto erfasst wurde. Der Autofahrer habe dem Mann auf der Rosa-Luxemburg-Straße die Vorfahrt genommen, erklärte die Polizei.

Die Polizei analysiert die Unfälle mit einer elektronischen Karte

Die gefährlichen Stellen in Leipzig sind bekannt – von Baustellen und fehlenden Radwegen bis hin zu unklaren Beschilderungen. Auch der Polizei in der Messestadt sind diese Probleme bereits vertraut. „Bei Erkennen von Schwerpunkten, beispielsweise aufgrund geänderter Verkehrsführung oder erhöhtem Unfallaufkommen, werden gezielt Verkehrskontrollen in diesem Bereich durchgeführt“, erklärt die Behördensprecherin Dorothea Benndorf gegenüber der LVZ.

Im Fokus stünden dabei besonders die Situation der Radfahrerinnen und Radfahrer. Immer wieder kehrende Gefahrensituationen, wie zum Beispiel beim Abbiegen, werden sogar mittels eine elektronischen Unfallkarte registriert, analysiert und untersucht.

Juristische Konsequenzen gab es zuletzt vor wenigen Monaten im Gerichtsprozess gegen einen Lkw-Fahrer, der im Jahr 2019 beim Abbiegen eine Radfahrerin überrollte. Das Amtsgericht verurteilte den 59-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Euro und zwei Monaten Fahrverbot.

Sie sind gefragt – wo ist es auf dem Rad besonders gefährlich?

Mit Ihrer Hilfe möchten wir herausfinden, wo es in Leipzig für Radfahrerinnen und Radfahrer besonders gefährlich ist. Auf welchen Straßen, an welchen Kreuzungen fühlen Sie sich unwohl? Wo muss dringend was getan werden?

Senden Sie uns die Stelle, an der Sie sich auf dem Fahrrad am unsichersten fühlen – und schreiben Sie uns eine kurze Begründung dazu. Wir freuen uns über Ihre Zusendung an: fahrrad@lvz.de.

Von Yvonne Schmidt