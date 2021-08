Leipzig

„Es gibt keinen sicheren Radverkehr“, sagt Siegfried Brockmann. „Wir können uns aber bemühen, es so gut wie möglich zu machen.“ Der 62-Jährige ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV) in Berlin und ein ausgewiesener Kenner, wenn es um Fragen der Sicherheit von Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern im Straßenverkehr geht. Im LVZ-Interview spricht er an, was beim Ausbau des Radnetzes auch in Städten wie Leipzig falsch läuft und wo er unbedingt Nachbesserungsbedarf sieht.

Die Zahl der schwer oder gar tödlich verletzten Radfahrer ist hoch. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass trotz großer Anstrengungen beim Ausbau des Radwegenetzes in den Kommunen so viele Menschen verunglücken?

Wir strengen uns eben nicht genug an, zumindest nicht, was die Sicherheit angeht. Wir haben das Problem, dass wir zusätzlichen Radverkehr attraktivieren, beispielsweise durch Pop-up-Radwege, wie sie während der Pandemie vielerorts entstanden. Das zieht weitere radfahrende Menschen an. Aber die Hauptstellen, an denen es zu schweren Unfällen kommt, haben wir nicht im Griff. Das Problem ist auch, dass wir die Dinge nicht gleichzeitig machen. Der Radverkehr entwickelt sich zahlenmäßig deutlich schneller, als wir in den Sicherheitsfragen hinterherkommen.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, mit Dummies bei einem Crashtest. Quelle: UDV

Mehr Umsteiger vom ÖPNV aufs Rad als vom Auto

Kommunalpolitiker argumentieren häufig, wenn mehr Menschen mit dem Rad fahren würden, wäre das gut fürs Klima und es gäbe weniger Autos auf der Straße, mithin auch weniger Unfälle.

Dass das Fahrrad umweltfreundlicher ist als Autos ist ja richtig. Aber das generiert nicht automatisch Sicherheit. Außerdem ist die Zahl der Umsteiger vom öffentlichen Personennahverkehr zumindest unter Corona größer als der vom Auto. Der Autoverkehr hat nicht wesentlich abgenommen, wohl aber die Zahl der Bus- und Bahnpassagiere. Radfahrverbände fordern zu Recht den Ausbau des Radwegenetzes, aber da geht es vor allem um die Steigerung des Radverkehrsanteils. Als Unfallforscher sage ich: Es gibt keinen sicheren Radverkehr. Den gäbe es nicht mal dann, wenn es keine Autos gäbe, weil wir einen nennenswerten Anteil von Rad-Rad- und Rad-Fußgänger-Unfällen sowie Alleinunfällen haben. Es ist eben nicht ganz ungefährlich, sich ohne passive Sicherheitselemente, wie wir sie im Auto mit Gurt und Knautschzone haben, mit 25 Kilometer pro Stunde durch eine Stadt zu bewegen. Wir können uns aber bemühen, es so gut wie möglich zu machen.

Neuerdings ist es doch bei Strafe sogar verboten, mit einem Abstand von weniger als 1,50 Meter mit einem Auto einen Radfahrer zu überholen ...

Das Hauptkonfliktpotenzial liegt nicht auf der freien Strecke. Unfälle durch zu dichtes Vorbeifahren gibt es zwar durchaus, sie sind allerdings eher selten. Zu dichtes Vorbeifahren ist vor allem ein Unwohlsein-Faktor, den man gern ausschließen möchte. Jeder Radfahrer freut sich, wenn er nicht von Autos bedrängt wird. Die Hauptunfallbereiche sind andere.

Sichtstreifen an Kreuzungen und Einmündungen nötig

Wo sehen Sie die Sicherheitsschwachstellen?

Das sind Kreuzungen, Einmündungen, Grundstückseinfahrten und -ausfahrten. Zu Letzterem zählen auch Supermärkte und Tankstellen, die meist hochfrequentiert sind.

Was müssten Kommunen tun, um die Sicherheit für Radfahrer zu verbessern?

Wir brauchen erst einmal gute Sichtbeziehungen an Kreuzungen und Einmündungen, besonders dort, wo es Hochbordradwege gibt. Das hat allerdings Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr. Denn parkende Fahrzeuge müssen da verschwinden.

Ein Radfahrer mit Tempo 20 braucht elf Meter zum Anhalten

Wie lang muss so ein Sichtstreifen sein?

15 Meter. Drei Wagenlängen. Denn der Anhalteweg liegt für den Radfahrer, der 20 Kilometer pro Stunde fährt, bei elf Metern. Und es gibt sehr sportliche Radfahrer, die mit 30 Kilometer pro Stunde unterwegs sind. Es geht vor allem darum, dass der Autofahrer rechtzeitig einen Radfahrer entdeckt.

Zur Person Siegfried Brockmann (62) leitet seit 15 Jahren die Unfallforschung der Versicherer (UDV). Die UDV ist Teil des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und hat sich zur Aufgabe gemacht, die Verkehrssicherheit zu verbessern und zu helfen, Unfälle zu vermeiden oder abzuschwächen. Sie ist einer der größten Auftraggeber für universitäre und außeruniversitäre Forschung zur Verkehrssicherheit in Deutschland. Eine eigens aus Schadenakten der Versicherer gespeiste Unfalldatenbank ermöglicht dabei eine detaillierte Untersuchung von Unfällen nach verschiedenen interdisziplinären Gesichtspunkten. Brockmann hat den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers erlernt und Politische Wissenschaften in Berlin studiert. Er war seit 1986 in Verwaltungsfunktionen unter anderem für die Senatskanzlei und den Verkehrssenator des Landes Berlin tätig. Von 1993 bis 1997 leitete er das Ministerbüro und die Kommunikation des Verkehrs- und Bauministeriums des Landes Brandenburg. Im Jahr 1998 übernahm er die Kommunikation für den Bereich Schaden- und Unfallversicherung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft.

In Leipzig passieren oft Unfälle mit rechtsabbiegenden Fahrzeugen, selbst wenn an der Einmündung ein ausreichender Sichtstreifen existiert.

Deshalb plädiere ich dafür, dass überall dort, wo es möglich ist, getrennte Ampelphasen geschaltet werden. Das heißt: Wenn der Radfahrer grün hat, ist für den Autofahrer rot. Ampeln sind auch ein probates Mittel, um die stark befahrenen Ein- und Ausfahrten zu Gewerbegebieten mit Möbelhäusern, Supermärkten, Getränkemärkten etc. für Radfahrer sicherer zu machen. Da müsste der Planer im Rathaus sagen: Die Genehmigung kriegt ihr nur, wenn das sicher gestaltet ist.

Unfallforscher empfiehlt getrennte Ampelphasen für Rad und Kfz

Reicht denn in den Städten der Platz für getrennte Ampelschaltungen?

Wir bräuchten im Idealfall dafür mindestens drei Spuren: eine nach links, eine geradeaus und eine nach rechts. Das lässt sich in der Tat nicht überall realisieren, da wird man auf die eine oder andere Variante verzichten müssen. Aber in vielen Fällen – etwa auf großen Magistralen – könnte man eine Autospur wegnehmen. Dort wo zweispurig geradeaus gefahren wird, geht es dann nur noch einspurig weiter. Das führt natürlich dazu, dass sich die Autoverkehr dort zurückstauen wird. Wo getrennte Ampelschaltungen möglich sind, muss man das politisch einfordern.

Unfallforscher plädiert für getrennte Ampelphasen an Kreuzungen: Wenn Radfahrer grün haben, sollen Autofahrer grundsätzlich rot haben. Quelle: Marius Becker

So könnten viele der tödlich verlaufenden Unfälle mit rechtsabbiegenden Lkw vermieden werden.

Ja, aber: Der rechtsabbiegende Lkw ist zwar im Fokus, aber wir haben auch ein sehr nennenswertes Unfallgeschehen mit linksabbiegenden Pkw. Das entsteht aber nicht, weil es einen toten Winkel gibt, sondern weil ein Radfahrer verdeckt ist. Der linksabbiegende Pkw muss auf eine Lücke in dem Fahrzeugstrom warten, der ihm entgegenkommt. Wenn er eine sieht, prescht er los. Und genau dabei besteht die Gefahr, dass ein Radfahrer von einem Auto verdeckt wurde. Das Gleiche kann auch mit einem Fußgänger geschehen. Das Fatale an dieser Situation ist: Der abbiegende Pkw gibt Gas und hat an der Kollisionsstelle schon richtig Speed aufgenommen. Der überwiegende schwere Unfall ist immer noch: Pkw-Radfahrer, nicht Lkw-Radfahrer.

Beidseitig benutzbare Radwegen „tunlichst vermeiden“

Es gibt in Leipzig Straßen, in denen zwar rechts und links Radwege existieren, die jedoch jeweils in beide Richtungen befahren werden dürfen. Was hält der Unfallforscher davon?

Das ist die Folge, wenn man alles für die Attraktivität des Radverkehrs tun will und Sicherheitsaspekte dabei ausblendet. Unfälle lassen sich da auch mit Hinweisschildern wie „Achtung, beidseitig benutzbarer Radweg“ nur schwer verhindern. Der Autofahrer ist nun mal darauf trainiert, an einer Einmündung zunächst nach links zu schauen. Die Motorhaube ist dann meist schon so weit vorn, dass der Radfahrer, der von rechts kommt, dagegen prallt. Und da, wo das Fahren in beiden Richtungen nicht erlaubt ist, ist es eine der Hauptunfallursachen. Auch wenn der Radfahrer umwegsensibel ist: Beidseitig benutzbare Radwege sollte man – bis auf ganz seltene Ausnahmefälle – im Stadtverkehr tunlichst vermeiden.

Beidseitig benutzbare Radwege wie hier in der Windmühlenstraße/Einmündung Emilienstraße sind eine latente Gefahr für Radfahrer. Quelle: André Kempner

Immer mehr Dooring-Crashs wegen fehlendem Abstand zu Kfz-Parkstreifen

In Leipzig wurde in den vergangenen Jahren beim Ausbau des Radwegenetzes die Methode bevorzugt: Man nehme einen Eimer weiße Farbe und male einfach einen Radstreifen am rechten Fahrbahnrand auf den Asphalt. Eine gute Idee?

Die Radverkehrsanlage auf der Straße hat den Vorteil, dass Konflikte mit dem Fußverkehr deutlich seltener auftreten und die Sichtbeziehungen an Kreuzungen und Einmündungen bessere sind. Von Nachteil ist es jedoch, wenn rechts neben dem Radstreifen Fahrzeuge parken dürfen. Das führt zu den klassischen Dooring-Unfällen: Autofahrer passen nicht auf, wenn sie aussteigen. Sie öffnen die Tür, egal, ob hinter ihnen ein Radfahrer kommt oder nicht. Dooring-Unfälle nehmen deutlich zu.

Zu geringe Abstände zwischen Radwegen und Parkzonen führen immer häufiger zu Dooring-Unfällen. Deshalb fordert Unfallexperte Siegfried Brockmann einen 75 Zentimeter breiten Sicherheitsraum zwischen Radweg und Kfz-Parkstreifen. Quelle: Christian Modla

Die Schuld liegt dann aber klar beim Autofahrer ...

Das hilft dem Radfahrer wenig, wenn er über die geöffnete Autotür fliegt. Deshalb ist es zwingend, dass es einen 75 Zentimeter breiten Schutzstreifen gibt, wenn Fahrzeuge rechts neben einem Radweg parken dürfen. Das wird oftmals nicht gemacht. Man muss aber konsequent sein. Entweder habe ich rechts neben einem Schutzstreifen einen genügend großen Sicherheitsraum zusätzlich abmarkiert oder die parkenden Autos müssen dort weg. Das ist ein Konflikt, den Kommunen nur sehr ungern eingehen. Wenn es diesen Sicherheitsstreifen nicht gibt und der Radweg vielleicht nur 1,80 Meter breit ist, dann besteht für den Radfahrer eine deutlich höhere Gefahr, in eine sich öffnende Autotür reinzufahren. Der Radfahrer kann nichts dagegen machen. Er kann nicht zweieinhalb Autolängen vorausschauen, ob jemand gleich die Tür aufmacht.

Radwege sollten mindestens zwei Meter breit sein

Wie breit sollte ein Radweg sein?

Die Regelwerke sprechen von 1,85 Meter. Das reicht meiner Meinung aber nach nicht. Denn Radfahrer müssen sich auf dem Radweg auch überholen können. Bei einer Lenkerbreite von 80 Zentimeter ist das im Grunde unmöglich. Wenn man Radverkehr wirklich fördern will, halte ich zwei Meter für eine Mindestbreite. Wir dürfen ja nicht vergessen, was noch alles juristisch als Rad gilt: Wir haben zunehmend Dreiräder, zum Beispiel Lastenräder, neuerdings auch von Liefer- und Paketdiensten wie Hermes oder DHL. Das sind 250 Kilogramm schwere, zweispurige Fahrzeuge, die rechtlich als Fahrrad gelten und demnach auch Radwege benutzen dürfen. Wenn wir das alles zulassen, dann müssen wir auch den Raum dafür zur Verfügung stellen. Und übrigens auch überlegen, wie die abgestellt werden sollen, ohne den Fußverkehr zu behindern.

Von Klaus Staeubert