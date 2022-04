Leipzig

Ich liebe Leitungswasser. Dass ich diesen Satz so eines Tages in der Zeitung festhalte, hätte ich bis vor wenigen Wochen nicht gedacht. Aber mein Fasten-Vorsatz bringt mich nun dazu. Viel habe ich an dieser Stelle in den vergangenen Wochen geschrieben, wie es so läuft, auf alle anderen Getränke zu verzichten – um den Hauptakteur, nämlich das Wasser selbst, hat es sich zu wenig gedreht.

Die Frage, welches Wasser man am besten trinken sollte, ist ja eine Wissenschaft für sich. Sie betrifft uns irgendwie alle – der Großteil aller Deutschen trinkt nun mal Wasser. Ich gehörte da bislang der Fraktion „Kasten schleppen“ an. Ich falle offenbar zu leicht auf Werbeversprechen rein, der Grund, warum ich mir gerne Flaschen ausgesucht habe.

Keine Lust, Flaschen zu schleppen

In den letzten Wochen habe ich Leitungswasser umso mehr schätzen gelernt. Ursprünglich aus Bequemlichkeit – ich hatte keine Lust, mit Flaschen zu hantieren, wenn mein Wasserkonsum explodiert. Daher einfach den Hahn nutzen, dachte ich mir, der ist ja sowieso da.

Inzwischen hat das Wasser aus der Leitung bei mir eine regelrechte Faszination ausgelöst. Für Erstaunen sorgte bei mir die Ernährungsexpertin in einer Ratgebersendung, die berichtete, dass Leitungswasser bis zu dreimal mehr Calcium enthalte als so manches Flaschenwasser.

„Die Fingerprobe“ ist der alltägliche Begleiter

Doch das ist noch nicht alles: Auch beim Wasser trinken kann man was falsch machen. So bemerkte ich es, als ich zum ersten Mal auf den Begriff „Stagnationswasser“ gestoßen bin. So wird Wasser bezeichnet, das vier Stunden lang nicht fließt – sich etwa über Nacht anstaut. Vor allem über einen längeren Zeitraum können sich dort, so die verbreitete Auffassung, Bakterien ansammeln.

Das Umweltbundesamt schreibt dazu: „Trinkwasser, das länger als vier Stunden in der Trinkwasser-Installation stagniert hat, sollte nicht zur Zubereitung von Speisen und Getränken genutzt werden.“ Die Behörde empfiehlt die sogenannte Fingerprobe, die nun auch bei mir zur Anwendung kommt: Das Wasser einen Moment laufen lassen, bis es merklich kühler wird.

Und, das sollte nicht außer Acht gelassen werden: Es lässt sich richtig Geld sparen. Laut Umweltbundesamt bekommt man schon für einen Cent zwei Liter Leitungswasser. Für eine Flasche meiner Lieblingsmarke habe ich vorher rund 70 Cent bezahlt. Wenn ich wieder darf, gebe ich das dann für Cola aus.

Von Florian Reinke