Leipzig

Sieben Wochen lang auf Fleisch verzichten. Ob das wirklich so eine gute Idee war, frage ich mich schon kurz nachdem ich bei der LVZ-Fastenaktion zugesagt habe. Sieben Wochen können eine verdammt lange Zeit sein – vor allem, wenn etwas fehlt, was sonst fester Bestandteil der Ernährung ist.

Als Ausgleich für die entbehrungsreiche Zeit habe ich am letzten Tag vor Fastenbeginn essenstechnisch deshalb noch einmal alles mitgenommen, was geht. Zum Frühstück ordentlich Salami, mittags ein Steak und zum Abendbrot eine Packung Kaminwurzen.

Tage ohne Fleisch sind eine Seltenheit

Natürlich sieht bei mir nicht jeder Tag so aus, aber dennoch: Fleisch gehört zu meinen Essgewohnheiten wie das Amen in der Kirche. Wenn ich an die vergangenen Wochen zurückdenke, lag zum Abendbrot wie selbstverständlich ein Stück Wurst oder eine Scheibe Schinken auf dem Teller. Zuvor gab es zum Mittagessen oft schon ein Fleischgericht in der Kantine oder den Döner um die Ecke. Ein Tag komplett ohne Fleisch? Für mich eine absolute Seltenheit.

Doch genau das steht mir jetzt 48 Tage lang – nämlich seit dem Aschermittwoch und noch bis zum Karsamstag – bevor. Werde ich die tägliche Dosis Fleisch vermissen? Ich befürchte es! Werde ich allen Versuchungen des Alltags widerstehen können? Ich hoffe es! Und werde ich nach diesen sieben Wochen vielleicht sogar dauerhaft zum Vegetarier? Ich glaube eher nicht!

Wie wirkt sich der Verzicht auf meinen Körper aus?

Dennoch will ich mich der Herausforderung stellen. Zum einen, um mir selbst zu beweisen, dass ich es schaffen kann. Und zum anderen, weil ich wissen will, wie sich der Fleischverzicht auf meinen Körper und das Wohlbefinden auswirkt. Werde ich mich schlapper fühlen? Fitter? Oder merke ich am Ende gar keine Veränderung? Ich bin gespannt.

Von Simon Ecker