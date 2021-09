Leipzig

Wem bei osteuropäischem Essen lediglich Pelmeni und Soljanka in den Sinn kommen, der verpasst einiges – die Vielfalt der Zutaten, Gewürze und Speisen aus dem Osten des Kontinents lässt sich kaum in eine Schublade stecken und dürfte viele überraschen. Höchste Zeit also für eine kleine kulinarische Reise: Die Auswahl in Leipzig ist nicht riesig, trotzdem kann man sich in der Messestadt durch die Küche einiger osteuropäischer Nationen kosten. Die LVZ stellt fünf Lokale im Gastro-Test vor.

Wenzel Prager Bierstuben

Ein Hauch von Prag: Wenzel Prager Bierstuben in der Kleinen Fleischergasse. Quelle: Andre Kempner

Was gibt’s hier? Der Leipziger Ableger der in ganz Ostdeutschland vertretenen Restaurantkette bietet böhmisch-tschechische Küche mit modernem Anstrich. Dazu gehören vor allem Fleischgerichte wie Gulasch, Rinderbraten oder Roulade – meist im Verbund mit den beliebten Böhmischen Knödeln. Sein Fleisch bezieht das Restaurant laut eigenen Angaben ausschließlich von deutschen Landwirten. Vegetarier werden mit Käseburger, Kräuter-Palatschinken oder Plamen (Flammkuchen) glücklich.

Wie fühlt sich‘s hier an? Gäste profitieren von der zentralen Lage nahe dem Barfußgässchen und dem Leipziger Markt. Von den rustikalen Holzbänken des Freisitzes aus blickt man auf den Lipsia-Brunnen und die umliegenden Restaurants. Die Lage im Zentrum und das schicke Ambiente bringen eine gewisse touristische Atmosphäre mit sich, Eckkneipen-Feeling sollte man hier nicht erwarten.

Das Besondere: Der Name ist Programm: Hier gibt es eine große Auswahl an hellen und dunklen tschechischen Biersorten ab Probiergrößen von 0,1 Liter. Auch spezielle Angebote wie der (halbe) Meter Bier, das „Böhmische Trio“ oder das Selberzapfen am Tresen bieten Spaß für Bier-Connaisseure.

Wie schmeckt’s? Deftig! Das Rindfleisch ist zart, die Sahnesauce gut auf das Preiselbeergelee abgestimmt und zusammen mit den luftigen Knödeln schön auf dem Teller angerichtet. Die Portionen sind groß und die Speisen gehaltvoll – nur die Salatbeilage als leichte Kost muss extra dazu bestellt werden.

Wenzel Prager Bierstuben: Der tschechische Klassiker Svíčková, bestehend aus Sahnerinderbraten mit Preiselbeergelee und Böhmischen Knödeln. Quelle: Robin Knies

Wer wird hier glücklich? Freunde der böhmischen Küche und der tschechischen Braukunst liegen vollkommen richtig. Durch die Lage und den schönen Freisitz bietet sich das Lokal außerdem für einen spontanen Besuch an, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist.

Sternchen: 4 von 5

Adresse: Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag 9 bis 23 Uhr

Restaurant Katharina

„Katharina“: traditionelle russische Küche in gemütlicher Atmosphäre. Quelle: Christian Modla

Was gibt’s hier? Das Katharina bietet vor allem traditionelle russische Küche, das bedeutet: Teigtaschen wie Pelmeni und Wareniki in vielen Variationen – mit Sauerrahm, mit Champignons, mit Käse überbacken – und eine große Auswahl an Fleischgerichten wie Schaschlik, Kotlety oder Zharkoje. Darüber hinaus gibt es auch deutsche Hausmannskost: Hamburger Schnitzel und Kassler stehen ebenfalls auf der Speisekarte.

Wie fühlt sich’s hier an? Das Restaurant im Stadtteil Leutzsch besticht durch seine gemütliche und authentische Atmosphäre. Durch das rustikale Ambiente, das freundliche Personal und den kleinen Innenraum kann das Katharina schnell seinen Stammlokal-Charme entfalten. Absoluter Pluspunkt: Der Balalaika spielende Braunbär als Maskottchen. Lediglich einen Freisitz sucht man im Sommer vergebens.

Das Besondere: Aufwändigere Suppen, Vorspeisen und Hauptgerichte für mehrere Personen können vorbestellt werden. Dazu gehören die traditionell im Dampfkochtopf gegarten Manty-Teigtaschen oder das kasachische Nationalgericht Beshbarmak aus Lammfleisch, Nudelteig, Kartoffeln und Zwiebeln.

Restaurant Katharina: Die Pelmeni im Keramiktopf sind mit Käse überbacken – und dadurch überraschend knusprig. Quelle: Robin Knies

Wie schmeckt’s? Die selbstgemachten Pelmeni im Keramiktopf sind hervorragend gewürzt, das Hackfleisch zart, der mit Käse überbackene Teig überraschend knusprig. Als Nachspeise sind die Blinys mit leckerem russischem Sahneeis zu empfehlen. Die Preise sind fair, lediglich die Portionen könnten ein klein wenig größer sein.

Wer wird hier glücklich? Jede und jeder, der Kenner der russischen Küche ist oder es werden möchte. Auch wer neben leckerem Essen Wert auf eine gemütliche Atmosphäre legt, wird sich in dem Leutzscher Lokal wohl fühlen.

Sternchen: 4,5

Adresse: Georg-Schwarz-Straße 176, 04179 Leipzig

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 22 Uhr; Montag geschlossen

Adria Grillstube

Kroatische Spezialitäten: das Ehepaar Katrin und Zarko Knezovic im Gastraum der Adria Grillstube. Quelle: Christian Modla

Was gibt’s hier? Kroatische Grillspezialitäten machen den Großteil der Speisekarte aus. Ob Pleskjavica oder Cevapcici, Schwein, Lamm oder Pute – wer gern deftig isst, kommt hier voll auf seine Kosten. Darüber hinaus gibt es Geschnetzeltes aus Topf und Pfanne, Lachs und Forelle. Wer auf Fisch und Fleisch verzichten will, muss sich mit Vorspeisen, Suppen und Beilagen begnügen.

Wie fühlt sich’s hier an? Versteckt zwischen Kleingartenanlagen im östlichen Paunsdorf gelegen, ist das Restaurant von außen recht unauffällig – drinnen kommt das gemütliche Ambiente zur Geltung. Das Licht ist gedämpft, die Wände maritim dekoriert, und Rattan-Trenner zwischen den Tischen sorgen für Abgeschiedenheit.

Das Besondere? Die umfangreiche Speisekarte sollte für fast jeden etwas zu bieten haben – allein Hauptgerichte gibt es mehr als 100. Die frei wählbaren Beilagen reichen von Pommes frites über Ajvar (kroatischer Gemüse-Aufstrich) und grüne Bohnen bis hin zu gerösteten Champignons.

Adria-Grillstube: Das kroatische Schmorgericht „Muckalica“ im Reisrand (links) und der gegrillte Lachs. Quelle: Robin Knies

Wie schmeckt’s? Die gegrillten Champignons sind frisch und saftig, das dazu gereichte Brot knackig. Das Fleisch ist zart, die Paprika-Tomatensauce schmeckt trotz ihrer Schärfe fruchtig. Die großen Portionen sollten auch für die Hungrigsten genug sein.

Wer wird hier glücklich? Der Name lässt es vermuten: Vor allem Freunde von gegrilltem Fleisch. Doch auch Fischesser kommen dank der großen Auswahl auf ihre Kosten. Lediglich Vegetarier sollten einen Bogen um die Grillstube machen, wenn sie sich nicht auf Vorspeisen beschränken möchten.

Sternchen: 4 von 5

Adresse: An den Theklafeldern 13-15, 04328 Leipzig

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 17.30 bis 23 Uhr; Samstag und Sonntag 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 23 Uhr; Montag geschlossen

Chito Gvrito

Beliebter Ort für Osteuropäische Küche: das Chito Gvrito in der Grassistraße 20. Quelle: Andre Kempner

Was gibt’s hier? Das Chito Gvrito im Zentrum-Süd bietet ausschließlich traditionelle georgische Küche. Diese ähnelt der russischen insofern, als viel Teig und Fleisch geboten wird. Es gibt etwa Schaschlik, Hackfleischröllchen im Fladenbrot und Teigschiffchen gefüllt mit georgischem Käse oder Tomatensauce. Auch für Vegetarierinnen und Vegetarier gibt es eine große Auswahl an Nudel- und Teiggerichten sowie leckere Salate mit ungewöhnlichen Zutaten wie Walnusspaste und Granatapfelkernen.

Wie fühlt sich’s hier an? Urig und rustikal. Der große Gastraum im Keller ist mit Bildern und Wandteppichen dekoriert, Tische und Tresen sind aus dunklem Holz. Das freundliche Personal beantwortet gern Fragen zum Geschmack und den Inhalten der verschiedenen Speisen.

Das Besondere? Das Chito Gvrito liefert seine Speisen innerhalb Leipzigs auch aus. Der einzige Nachteil: Auf das schöne Ambiente vor Ort möchte man eigentlich nicht verzichten.

Chito Gvrito: Die leckeren georgischen Gerichte sollte sich niemand entgehen lassen – besonders zu empfehlen ist die Vorspeisenplatte. Quelle: Robin Knies

Wie schmeckt’s? Großartig. Die vegetarische Vorspeisenplatte bietet vier verschiedene „Pkhali“, also Pasten aus Spinat, roter Bete, Möhren und Bohnen, die zusammen mit Brot gereicht werden. Die ungewöhnlichen Zutaten und Gewürze sorgen für ein ganz neues Geschmackserlebnis, das die Küche Georgiens von der seiner Nachbarländer abhebt. Tipp: Wer es frisch mag, sollte zu den meist deftigen Hauptspeisen auch hier einen Salat bestellen.

Wer wird hier glücklich? Wer sich einmal an osteuropäischer Küche abseits der bekannten Gerichte versuchen oder ein paar gemütliche Stunden mit Freunden verbringen möchte. Das Restaurant ist nur wenige Gehminuten von der Karl-Liebknecht-Straße entfernt.

Sternchen: 5 von 5

Adresse: Grassistraße 20, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 17.30 bis 23.30 Uhr; Montag geschlossen

Gaststätte Kollektiv

Schmackhaftes Essen in nostalgischer Umgebung: Robin Knies bei seinem Gastro-Test in der Gaststätte Kollektiv auf der Karl-Liebknecht-Straße. Quelle: Andre Kempner

Was gibt’s hier? Das Kollektiv besticht durch seine konsequente Nachbildung des DDR-Stils, der sowohl im Ambiente als auch in der Speisekarte zum Ausdruck kommt. Neben sächsischer Kartoffelsuppe und Jägerschnitzel gehören dazu auch Soljanka, Szegediner Gulasch und verschiedene andere osteuropäische Spezialitäten, vor allem aus der böhmischen und ungarischen Küche.

Wie fühlt sich’s hier an? Hier gibt’s die volle Ladung DDR-Nostalgie. Zweckmäßige Polsterstühle, geblümte Tischdecken und originale Deko sorgen für eine kleine Reise in die Vergangenheit. Highlight: Die kultigen Salz- und Pfefferstreuer-Sets aus orangefarbenem Plastik.

Das Besondere? Die Speisekarte gibt es wahlweise auch auf Englisch – wer seinem Besuch aus dem Ausland einen stilistischen und kulinarischen Kulturkick verpassen möchte, kann sie also ohne Sprachbarriere in das Lokal an der Karli entführen.

Gaststätte Kollektiv: Der hausgemachte Rotkohl zum Pilsener Rindergulasch lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Quelle: Robin Knies

Wie schmeckt’s? Sehr lecker. Das Fleisch im Pilsener Rindergulasch ist zart, die Sauce würzig mit einer süßlichen Note. Ganz besonders gut passt dazu der hausgemachte Rotkohl. Dazu gibt es selbstgemachte Limetten-Waldmeister-Limo – natürlich furchtbar süß, genau wie früher!

Wer wird hier glücklich? Natürlich richtet sich die Gaststätte Kollektiv vor allem an Ost-Nostalgiker. Doch auch, wer nicht in der DDR aufgewachsen ist und Lust auf osteuropäische Küche hat, findet hier eine kleine, aber feine Auswahl – zumindest, wenn er oder sie Fleisch isst.

Sternchen: 4,5 von 5

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 72, 04275 Leipzig

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 23 Uhr

Von Robin Knies