LVZ-Glühweintest: Dritter Sieg für Kelterei Oese

Am Ende entschied ein einziges Kreuzchen auf dem Bewertungsbogen: Mit nur einem Punkt Vorsprung hat sich Michael Oese mit seinem Weißen im Rennen um den ersten Platz im LVZ-Glühweintest durchgesetzt. Damit hat die Familienkelterei aus Ottendorf-Okrilla (bei Dresden) nach 2014 und 2016 bereits zum dritten Mal die Gunst der LVZ-Jury gewonnen.

Oese konnte seinen erneuten Erfolg kaum fassen, als LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer ihm am Freitag die Siegerplakette überreichte: „Natürlich geht ein ganz großer Dank an alle, denen es an meinem Stand schmeckt“, so Oese, der die genaue Rezeptur seines Glühweins jedes Jahr mit seiner Mutter neu zusammenstellt. „Die Gewürze müssen mit unserer Bacchus-Traube harmonieren. Wenn wir einen heißen Sommer hatten, ist der Wein von sich aus süßer und braucht etwa weniger Zucker.“

Zur Galerie Die Leser-Jury hat entschieden: Michael Oese hat mit seinem Weißen zum dritten Mal den ersten Platz im LVZ-Glühweintest gemacht.

„Wenn einer zum dritten Mal in sechs Jahren gewinnt – dann ist das schon beachtlich“, sagte Marktamtsleiter Walter Ebert. „Man merkt – hier ruht sich jemand nicht auf dem Erfolg aus, sondern versucht sein Produkt immer wieder zu verbessern.“ Mit 43 Punkten kam Oese einem perfekten Ergebnis (48 Punkte) ausgesprochen nahe. Noch näher lag er in der Wertung aber an Konkurrent Walter Hecht, der mit seinem Rosé 42 Punkte holte. „Natürlich hätte ich auch gerne gewonnen“, verkündete Hecht, als er freudestrahlend am Nachmittag die Urkunde entgegennahm. „Aber ich bin trotzdem glücklich wie Bolle“. Den dritten Platz machte mit 34 Punkten Willi Wenin aus Südtirol mit seinem Roten.

Zum sechsten Mal hatte die LVZ ihre Leser dazu aufgerufen, an der jährlichen Glühwein-Verkostung teilzunehmen. Rekordverdächtige 300 Bewerber versuchten ihr Glück – 17 schlossen sich schließlich zur Leser-Jury zusammen, die in drei Kleingruppen jeweils 15 Anbieter bewertete. Die besten elf Stände wurden am Donnerstag – unter anderem mit Unterstützung der sächsischen Weinkönigin 2016 Daniela Heimann – nochmals geprüft.

Hier glüht es sich am besten – die Top 15 1. Platz: Kelterei Oese – Stand P 11 in der Petersstraße 2. Platz: Walter Hecht –Stand A34 auf dem Augustusplatz 3. Platz: Wito/ Südtirol – Stand M 11/01 auf dem Markt 4. Platz: Weingut Keth – Stand M02/01 auf dem Markt 5/6. Platz: punktgleich Eberhard Wiedenmann – Stände G16 und G05 in der Grimmaischen Straße und Schloss Wackerbarth – Stand A21 auf dem Augustusplatz 7. Platz: Zur Höll (Vorjahressieger) – Stand M11/04 auf dem Markt 8. Platz: Schausteller Fischer – Stand R01 auf der Reichsstraße 9. Platz: Grillmeister Krell – Stand N11 auf dem Nikolaikirchhof 10. Platz: Sehning – Stand P08 in der Petersstraße 11. Platz: Ratskeller – Stand M02/04 auf dem Markt 12. Platz: Finnisches Weihnachtsdorf – Stand F01 13. Platz: Käthe Wohlfahrt – Stand M12/03 auf dem Markt 14. Platz: Axel Thier – Stand M03/09 auf dem Markt 15. Platz: punktgleich Heureka Marktgastronomie (Stand NM01 auf dem Naschmarkt) und Knobi-Matti (Stand A06) auf dem Augustusplatz

Von Hanna Gerwig