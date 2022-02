Wann ist eine verbale Attacke in der politischen Auseinandersetzung strafbar? Als ein AfD-Politiker pauschal albanische Pflegekräfte zu „Dieben“ erklärte, nannte die Künstlerin Enissa Amani ihn öffentlich einen „elenden Rassisten“. Sie wurde bestraft, er nicht. Wie geht die Justiz mit Beleidigungen um?

Enissa Amani, hier bei der Verleihung der About You Awards 2019 in den Bavaria Studios München, kritisierte den AfD-Politiker Andreas Winhart. Quelle: Sebastian Gabsch