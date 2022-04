Plötzlich steht die Polizei vor der Wohnungstür und will kurz reinkommen. Das Grundgesetz garantiert die Unverletzlichkeit der eigenen vier Wände. In welchen Fällen darf also eine Durchsuchung stattfinden? Leipziger Jura-Studenten beantworten in der LVZ regelmäßig juristische Fragen.