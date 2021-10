LVZ-Kolumnist Clemens Meyer berichtet vom Abenteuer Leipziger Kleinmesse

Leipzig

Noch eine Woche ist Kleinmesse! Auch der Sturm konnte nichts daran ändern. Sturm, Sturm... Wie bei Shakespeare wirbeln sie nun weiter, die Illusionen, Nacht für Nacht wird uns das bunte Leuchten an Kindheiten und Tanzdielen erinnern. Die Herbstkleinmesse ist doch immer die schönste, wenn die Nebel vom Elsterflutbecken herüber ziehen.

„Nacht, Nacht falle mich an, / Nacht, ich beschwöre dich, / decke mich zu mit todesähnlichem Schlafe, / hülle mich ein in tiefe, schwarze, finstre, / verbirg mich in letzte undurchdringlichste Dunkelheit“ schrieb einst Wolfgang Hilbig, der dieses Jahr 80 geworden wäre, und der sicher die Lichter und die Musik wahrgenommen hat auf seinen Wegen in die Lindenauer Spittastraße, wo kürzlich eine Gedenktafel an seinem Wohnhaus enthüllt wurde. Kein Sturm kann die stillen Triumphe der Dichter und des fahrenden Volkes verhindern ... „Es war Herbst, und die letzten Schausteller zogen über die Dörfer und in die Stadt.“

Schuldenfalle und Ablenkungsmanöver

Und schon im Frühjahr war aus dem Rathaus der historische und vor allem auf die Red-Bull-Bedrohung des Schaustellerareals gemünzte Ausruf zu vernehmen: „Die Kleinmesse ist sicher!“ Wenn es schon die Renten nicht mehr sind. Ich zahle nirgendwo ein, bin in keiner Rentenversicherung, bin auch nur notversichert was die Krankenkasse betrifft. So ziehen wir Dichter kokett klagend über die Kleinmesse und haben Angst, aus der Gondel zu fallen, haben Angst, dass die Krone in der Zuckerwatte stecken bleibt, schauen misstrauisch in die dunklen Ecken zwischen Karussell und Losbude (einmal den Hauptgewinn, einen kleinen Gabelstapler, sich dann mit eigenem Miniaturgabelstapler wieder beim Großhandel bewerben, endlich wieder versichert sein, endlich wieder normal Steuern zahlen!).

Sind sie schon da? Schleichen sie schon hinter uns, die Gläubiger und die GV (GerichtsVollzieher)? Mit dem OGV (dem Obergerichtsvollzieher) kann man wenigstens reden, den könnte man am traditionsreichen Stand Moulin Rouge mit einem Glas Cognac beschwichtigen, man müsse doch verstehen, die Literatur lag doch in den letzten Zügen, da könne man doch keine Wohnungen öffnen lassen, Taschenpfändung, Zwangsvollstreckung usw., da müsse man doch zusammenrücken und die Preise drücken beziehungsweise einfach mal einsehen, dass nicht jedes Los gewinnt!

Doch da hockt er schon in der Gondel hinter uns und hat den Kuckuck auf der Schulter sitzen, der Schrecken aller Schuldner, der GV Kirmes (das ist ein Deckname!), mit der nächsten Runde des Riesenrads wird er uns eingeholt haben, hier will einer Kariere machen, vom GV zum OGV. Doch wir entkommen mit einer unerwarteten Gondeldrehung – mit einem Kanu die Wasserrutsche runter, da kreischt der GV Kirmes wie ein Waschweib (oder ist das langsam die Einsicht, dass hier doch ein bisschen Spaß wohnt im trüben GV Dasein?), hei, wie das spritzt. „Die gülle steigt. Hebt so nur ab der kahn? / O herr, verzeih mir, daß ich ahnend weiß: / Die sintflut kostet viel. Und ist umsonst.“, wie der große Andreas Reimann schreibt. Ja, da haben wir uns noch mal gerade so aus der Schuldenfalle befreit, Ablenkungsmanöver im Kettenkarussell, doch GV Kirmes lässt nicht locker, es kommt zum Showdown am Luftgewehrschießstand!

Leipzigs großer Abenteuerspielplatz: Die Herbst-Kleinmesse lockt mit vielen Fahrgeschäften. Quelle: Christian Modla

Es geht um die Wurst

Und nun wird’s ganz verrückt: als wir halbverpleiteten Dichter dem GV Kirmes einen Job in der Geisterbahn schmackhaft machen wollen (denn wir Schreiberlinge lehren ja eh keinen mehr das fürchten, leider), trifft ein Einsatzkommando der Polizei ein. Direkt abgezogen von den Drogen-und Gewaltschwerpunkten unserer kleinen Metropole.

Denn wenn’s ums Geld geht, geht’s um die Wurst. Doch wir haben Durst! Und ziehen friedlich, unterm Schutz der Schausteller und der Kleinmesseflanierer (abgeleitet vom Flaneur), zum Bierstand. Denn dort träumen wir alle vom berühmten Utopia am Rummelbierstand, wo selbst der GV Kirmes mitschunkeln will, wenn wir Partisanenlieder singen, und sogar aus dem Einsatzkommando ein Dreisatzkommando wird (Danke! Bitte! Prost!), Kleinmessegäste aller Länder vereinigt euch! Welcher Sturm soll uns hier verwehen?

Von Clemens Meyer