LVZ-Kolumnistin Ronya Othmann fragt sich: Warum sind wir nicht längst Fahrradstadt?

Leipzig

Die Idee für diese Kolumne kam mir auf dem Fahrrad zwischen einer Nahtoderfahrung und einem Wutanfall. Wer schon mal über die Arthur-Hoffmann-Straße musste, kennt das: zwischen parkenden Autos und Tram-Schienen entlang balancieren, auf den Verkehr achten und dabei weder in einen Seitenspiegel krachen noch mit dem Reifen in den Schienen landen. Die Arthur-Hoffmann-Straße ist die Schwarze Piste der Leipziger Straßen und sie ist nicht die einzige.

SUV ist wie Gletscherwanderung in der Innenstadt

Von Kopenhagener Verhältnissen sind wir in Leipzig noch weit entfernt: Radwege, die plötzlich im Nichts enden (wenn es sie überhaupt gibt) Löcher im Asphalt, Autofahrer, die Fahrradstraßen und Tempo 30 ignorieren, zugeparkte Radwege. Und dann noch diese SUVs. Jedes vierte Auto, das neu zugelassen wird, ist mittlerweile ein SUV. Diese Karossen sind nicht nur sperriger, gefährlicher und schlucken mehr Sprit als herkömmliche PKWs. Sie sind auch ästhetisch fragwürdig: elegant wie Trecker, hübsch wie Pistenraupen. Als würde man mit Wanderschuhen und Gore-Tex-Jacke durch die Innenstadt schlendern – gerüstet für eine Gletscherwanderung, aber auch das machen Leute.

In den 1950er-Jahren war die „Autogerechte Stadt“ das Nonplusultra der Stadtplanung. Für das Auto wurden Schneisen geschlagen, Straßen gebaut und geplant. In Ostdeutschland hat man dieses amerikanische Modell anfangs zwar abgelehnt, aber schließlich doch Zugeständnisse an das Auto gemacht bis zum „automobilorientierten Städtebau“. So ist es bis heute im Großen und Ganzen geblieben: Das Auto ist der König der Städte. Während Radwege nur rund drei Prozent der Verkehrsflächen ausmachen, gönnt sich das Auto 60 Prozent. Wo ein Auto parkt, haben zehn Fahrräder Platz. Radfahrer müssen ausweichen, mal auf die Straße, mal auf den Bürgersteig, schlängeln sich zwischen Bordsteinkanten und Schienen entlang, aufsteigen, absteigen. Das ist nicht nur nervig, sondern auch gefährlich. Zwar will Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Deutschland zum Fahrradland machen und lässt sich regelmäßig auf dem Rad ablichten – denn selbst seitens Union heißt es „ohne Verkehrswende, keine Klimawende”, – doch hier und da einen Radstreifen aufzupinseln oder ein Schild aufzustellen, sind lediglich kosmetische Maßnahmen.

Wer was ändern will, muss Autos Privilegien wegnehmen

Wer wirklich was verändern will, der muss den Autos endlich Privilegien wegnehmen und Verkehrsflächen umverteilen. Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam machen es vor: eine an das Rad angepasste Ampelschaltung, mehr Geschwindigkeitskontrollen fürs Auto und Fahrrad-only-Straßen, Stellplätze mit Bügel zum Anschließen und so weiter. Leipzig hat alle Voraussetzungen Fahrradstadt zu sein: flache, breite Straßen, viele Parks. 2018 haben die Leipziger im Durchschnitt sechs Kilometer zurückgelegt, zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Sport. Dafür kann man locker aufs Rad umsteigen. Die Stadt sollte ihr Potenzial nutzen. Eine „fahrradgerechte Stadt“ kommt allen zugute, auch den Autofahrern: Weniger Lärm, Unfälle, Abgase – und Stau.

Warum die deutschen Städte nicht längst schon Fahrradstädte sind, liegt vor allem an der Mentalität. Die Deutschen haben ein romantisches Verhältnis zum Auto. Das hat mit der Geschichte zu tun, in Deutschland wurde das Auto erfunden, die Nazis machten Propaganda damit („Kraft durch Freude“-Wagen) und in der Nachkriegszeit versprach es im Westen Wirtschaftsaufschwung und im Osten hieß es Trabis für alle (auch wenn man darauf Jahre warten musste). Liebe macht bekanntlich blind und man sieht über die Macken des Gegenübers hinweg. Aber wenn die Liebe toxisch wird (Feinstaub, Dieselskandal und so weiter), täte man gut daran, Abstand zu nehmen.

Furcht vor dem Zorn der Autofahrer und Lobbyisten

In der Politik wird zwar sehr viel „Verkehrswende“ geraunt, aber so richtig traut man sich noch nicht. Man fürchtet den Zorn der Autofahrer und Lobbyisten und will es allen recht machen. So wird die Verkehrswende aber nicht zu schaffen sein. Dabei braucht es nicht mal Verbote. Wenn der Radweg der schnellste, günstigste und entspannteste ist, wenn das Radfahren in der Stadt so richtig fun ist, werden die Leute von ganz allein aufs Rad umsteigen und nicht mehr zu bremsen sein.

Von Ronya Othmann