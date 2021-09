Leipzig

Man könnte meinen, in Leipzig hat der verkehrspolitische Unsinn in letzter Zeit ein Zuhause gefunden. Nur ein paar Beispiele: Im Frühjahr errichtet die Stadt für Radfahrer einen Schutzstreifen am Dittrichring, der sich als viel zu schmal offenbart. In den Sommerferien verärgert die Stadt mit verschiedensten Großbaustellen zur gleichen Zeit; in der vergangenen Woche kündigt das Rathaus an, 15 Lastenfahrräder zur Ausleihe anzuschaffen – als ob diese symbolische Maßnahme einen Beitrag zur Verkehrswende leisten würde.

Am Montag folgte gleich der nächste Streich: Es wird bekannt, wie E-Roller künftig ins Stadtbild integriert werden sollen. Bei der Lektüre der entsprechenden Pläne wird allerdings deutlich: Setzt die Stadt das in der Form um, nützt das niemandem etwas.

Selbst die Stadt gibt zu: Die Radinfrastruktur wird bereits „stark genutzt“

Das fängt schon beim Verleihsystem an: Die Roller gibt es nur an den „Mobilitätsstationen“ der LVB. Aber welchen Beitrag sollen die Fahrzeuge zur individuellen Mobilität leisten, wenn sie an bestimmten Orten abgegeben werden müssen? Dienen sie in anderen Städten zur Überbrückung der letzten Meile, wird der Nutzen in Leipzig durch die Bindung an entsprechende Stationen ad absurdum geführt.

Auch praktisch bestehen Einwände: So gibt es auf vielen Radwegen kaum Platz, man stelle sich vor, in der Jahnallee drängen auch noch Roller auf den engen Fahrradstreifen. Selbst die Stadt räumt gegenüber der LVZ ein: „Die Radverkehrsinfrastruktur ist in Leipzig an verschiedenen Stellen bereits stark genutzt.“

Die Verantwortlichen möchten (zu Recht) ein Chaos durch rumliegende Roller vermeiden. Die richtige Lösung wäre aber gewesen, ganz auf die Scooter zu verzichten. Bisher hat sie schließlich kaum jemand vermisst. Wahrscheinlich wird das auch die Erkenntnis nach zwei Jahren Pilotprojekt sein.

Von Florian Reinke