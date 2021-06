In Leipzig sind Hilfsangebote begehrt bei Seniorinnen und Senioren, die im Alter mobil bleiben und selbstbestimmt leben wollen. Doch künftig soll es solche Angebote verstärkt in Brennpunktgebieten geben – in anderen Stadtteilen brechen sie weg. Das ist zu kurz gedacht, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert.