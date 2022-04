Leipzig

Leipzig arbeitet an seinem Rettungsdienst. Die Hilfsfristen werden bei Weitem nicht mehr eingehalten, die Wachen sind nicht mehr auf dem neuesten Stand oder schlecht gelegen. Es ist an der Zeit, das System vom Kopf auf die Füße zu stellen und zukunftstauglich zu machen. Und genau das tut die Stadt jetzt auch. Es sind keine kleinen Stellschrauben, an denen bis 2030 gedreht wird.

Ein vom Ordnungsdezernat in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu erschütternden Ergebnissen: 13 von 14 Rettungswachen sind ungeeignet. Und: Bis 2030 müssen 18 zusätzliche Rettungsfahrzeuge her – das ist ein Plus von 81 Prozent im Vergleich zum Status Quo. Bei allen Investitionen muss noch ein Engpass berücksichtigt werden, der zum Hemmschuh wird, falls er sich nicht beseitigen lässt. Kein Rettungswagen fährt von allein – und es geht nicht bloß um Chauffeure. Rettungssanitäter und -assistenten müssen ausgebildet werden. Es bleibt also nicht bei Sachinvestitionen. Zusätzliches Personal muss ebenfalls her.

Es wird Zeit, dass etwas passiert. Der Stadtrat kann und muss das Konzept für den Leipziger Rettungsdienst der Zukunft in seiner Sitzung im Mai kritisch unter die Lupe nehmen. Grundsätzlich in Frage stellen sollte er es nicht.

Von Björn Meine