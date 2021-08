Leipzig

Beim Bildungscampus Grünau denken viele zunächst an die Stadt Leipzig, die mit dem Ausbau des Max-Klinger-Gymnasiums, der 94. Oberschule sowie der Förderschule gerade ein Großprojekt realisiert und mehr als 60 Millionen Euro investiert. So viel wird der „andere Campus“ in Grünau, den einige Bildungsenthusiasten gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität Leipzig am Allee-Center errichten wollen, sicherlich nicht kosten.

Mit seinem ehrgeizigen Projekt läuft der Verein Bildungs- und Lebensraum der Stadt sogar ein wenig den Rang ab. Er startet jetzt seine große Gemeinschaftsschule mit zunächst zwei altersgemischten Gruppen. Das städtische Projekt – eine Gemeinschaftsschule unweit des Bayerischen Bahnhofes – soll erst 2026 in Betrieb gehen.

Viel Kraft und Engagement nötig

Wie weit die Initiative am Allee-Center dann ist, kann niemand voraussagen. Die Pläne sind extrem ehrgeizig und vor allem eine große Vision. Um einen Campus für 1000 Schüler zu bauen, ist viel Kraft und Engagement nötig, abgesehen von den finanziellen Herausforderungen. Doch dahinter steckt der Wunsch, Schule besser zu gestalten – sozial gerecht und inklusiv in einem Stadtteil wie Grünau. Viele Kinder, die in sozialen Brennpunkt-Vierteln leben, haben oft keine Chance auf einen vernünftigen Abschluss. Dies zu mildern, dafür tritt der Verein Bildungs- und Lebensraum an.

Keine Frage: Das wollen staatliche Schulen auch. Doch die sind zu oft noch an die vorgegebenen Lehrpläne gefesselt. Lebensnahe Projekte, die mehr Bildungsgerechtigkeit für alle ermöglichen, können daher nie schaden.

Von Mathias Orbeck