Tausende Menschen sind an Corona erkrankt oder sogar gestorben. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Doch auch die Leipziger City ist von Long Covid niedergestreckt und wird sich nicht so schnell davon erholen. Die Ladenvielfalt dünnt sich aus, leere Schaufenster geben ein trauriges Bild ab, hinter schicken Hotelfassaden bleiben viele Zimmer leer, selbst die Gastwirte sind am Verhungern. Eine Entwicklung, die schon vor Corona begonnen hat und durch die Pandemie beschleunigt wurde.

Vermutlich kommen die Touristen bald zurück. Bei Geschäfts- und Kongressreisenden ist das schon fraglich, denn mittlerweile wissen wir alle, wie digitale Zusammenkünfte funktionieren. Nicht unbedingt schön, aber zweckmäßig, kostengünstig und umweltfreundlich. Auch das Online-Einkaufen lässt sich nicht mehr bremsen.

Mit kleinen Maßnahmen versuchen

Das Patentrezept für den Patienten Innenstadt gibt es nicht. Versuchen kann man es nur mit vielen kleinen Maßnahmen. Warum nicht regelmäßig verkaufsoffene Sonntage, ohne den Zwang, dass sie an ein Event gekoppelt sein müssen? Warum nicht ein „Mensch ärgere dich nicht“-Großfeldspiel auf den Boden malen? Warum nicht eine „Speakers Corner“ schaffen, auf der jeder sagen oder singen kann, was er öffentlich loswerden will? Nur wenn für die City Alleinstellungsmerkmale gefunden werden, bleibt sie interessant.

Von Kerstin Decker