Leipzig

Auf der Sachsenbrücke werden gerade bunte Farbstreifen aufgetragen. Ihr Name: „Warming Stripes“. Nicht zufällig klingt das nach „Warnung“. Die Streifen sollen den bedrohlichen Verlauf der Erderwärmung visualisieren.

Aber die Warnung wirkt hier deplatziert. Über die Sachsenbrücke fährt man Fahrrad. Manche halten nach der Arbeit auf ein Bier im Grünen an. Nein, das Sachsenbrücke-Publikum ist keines, dem man den Klimawandel erklären müsste.

Die Streifen sollen „die Dringlichkeit“ des Klimawandels verdeutlichen, sagen ihre Urheber. Die Frage ist, welche Wirkung ein solches Schreckensdiagramm entfalten soll. Wissen wir nicht beispielsweise schon lange wie schädlich es ist, in den Urlaub zu fliegen, Stichwort „Flugscham“? Und dennoch gibt es neuerdings Flüge von Leipzig nach Paris. Kosten? Halb so viel wie der Zug. Aber doppelt so schnell.

Der Kampf gegen den Klimawandel muss sich lohnen

Nein, dem Kampf gegen den Klimawandel hilft es nicht, wenn wir einander ständig ermahnen. Gelingen kann er, wenn er sich finanziell lohnt. Zum Beispiel, wenn Bahntickets günstiger werden. Das Neun-Euro-Ticket ist ein Anfang.

Das bunte Mahnmal in der links-grün geprägten Innenstadt wirkt hingegen so, als würde hier jemand das eigene Klimabewusstsein feiern. Indem wir uns aufmalen wie schlimm alles ist, vergewissern wir uns, wie gut wir eigentlich sind.

Von Josa Mania-Schlegel