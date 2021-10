Leipzig

Auf den ersten Blick ist alles in Butter auf dem hiesigen Büromarkt. Es scheint fast unglaublich, wie sich die einstige Leerstandshochburg Leipzig jetzt zur einzigen Metropole in Deutschland entwickelt hat, die sogar während einer Pandemie neue Vermietungsrekorde erzielte. Das spricht für die Leistungskraft und den Optimismus der Wirtschaft vor Ort. Und ebenso für die Anziehungskraft, die die größte Stadt im Osten auf Investoren aus nah und fern ausübt.

Mieten in einem Jahr um sechs Prozent geklettert

Allerdings hat der Boom auch eine Kehrseite, die viele Einheimische schon von ihren Wohnungsmieten kennen. Wenn die Nachfrage fast ebenso groß wie das Angebot ist, dann steigen die Preise massiv. Das gilt auch im Büro-Sektor. Hier sind die Spitzenmieten in Leipzig von Juli 2020 bis Juli 2021 um sechs Prozent auf 17 Euro kalt pro Quadratmeter geklettert, der Durchschnitt bei den Neuverträgen legte ebenfalls um sechs Prozent auf nun 11,20 Euro kalt zu.

Lange gehörte es zu den Trümpfen der Messestadt, dass sie vergleichsweise günstige Mieten bot. Doch das ist – von Ausnahmen abgesehen – nicht mehr so. Um den Preisanstieg zu dämpfen, wäre theoretisch viel Neubau ein richtiger Weg. Aber gerade an der Stelle klagen immer mehr Bauwillige über die Praxis. Etwa beim Brandschutz zeige sich die Stadtverwaltung extrem stur, was viel Zeit und noch mehr Geld kostet. Wenn sich da im Rathaus nichts ändert, ist die Zeit der Rekorde bald wieder vorbei.

Von Jens Rometsch