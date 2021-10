Leipzig

Nein, die Stadtgeschichte von Leipzig muss nicht umgeschrieben werden. Begriffe wie „spektakulär“ oder „sensationell“ werden leider auch von einigen Historikern oder Archäologen häufiger verwendet, um im modernen Medienkosmos etwas Aufmerksamkeit für ihre Arbeit zu gewinnen. Doch die ist meist kleinteilig und mühevoll.

Sie ähnelt durchaus dem Job jener Mönche, die vor 1200 Jahren in Fulda fleißig Bibel-Kommentare abschrieben. Sie bewahrten auch landeskundliche Berichte vor dem Vergessen – etwa die des Römers Tacitus über die Germanen. Im Grunde war es ein großer Kopierbetrieb, der Bücher in verschiedenen Sprachen und Schriften für andere Klöster und diverse Herrscher lieferte.

Das nun im Stadtarchiv entdeckte Fragment verdient dabei mindestens das Siegel „kostbar“ – ebenso wie seine beiden Schwestern aus der Leipziger Uni-Bibliothek. Denn es sind Blätter aus dem Hausbuch der Fuldaer Reichsabtei, also dem Original, das niemals weggegeben wurde, sondern als Vorlage für alle Abschriften diente.

Leipzig war noch Wald, als in Fulda 819 eine riesige Basilika, der größte Kirchenbau nördlich der Alpen, geweiht wurde. Erst 200 Jahre später fand die „urbe Libzi“ ihre erste Erwähnung in einer Chronik des Thietmar von Merseburg. Und das auch nur, weil in der kleinen Leipziger Holzburg am 20. Dezember 1015 ein Bischof auf der Durchreise verstarb.

Die Berichte Thietmars befinden sich heute alle andernorts. Insofern ist es schon ein Quantensprung für das Stadtarchiv, jetzt ein Original aus der Karolingerzeit zu erhalten. Mag es auch noch so klein sein.

Von Jens Rometsch