Leipzig

Jetzt also auch in Bussen und Bahnen. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes wird ab sofort die FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eingeführt. Es ist die richtige Entscheidung. Denn wer kein Auto besitzt und morgens etwa in der Straßenbahn zur Arbeit fahren muss, sollte so gut wie möglich geschützt werden. FFP2-Masken leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Wichtige Maßnahme, um die Verbreitung einzudämmen

Wenn sie richtig getragen werden, filtern sie mehr als 90 Prozent aller Partikel aus der Atemluft. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, sich durch eine Tröpfcheninfektion mit dem Coronavirus anzustecken noch weiter sinkt. Seit dem Beginn dieser Pandemie ist der Mund-Nase-Schutz daher eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Verbreitung des Krankheitserregers einzudämmen.

Es spricht nur noch wenig für Alltagsmasken

Ohnehin ist die Gesichtsmaske in der Form eines Kaffeefilters schon längst Teil unseres Alltags. Vor kurzem war sie noch teuer und schwer zu bekommen. Jetzt, wo sie ausreichend und überall verfügbar ist, spricht nur noch wenig dafür, Alltagsmasken oder OP-Masken zu verwenden. Die neue Regelung, die nun das Tragen im ÖPNV verpflichtet, werden die meisten wohl eher mit einem Achselzucken hinnehmen.

Von Max Hempel