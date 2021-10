Leipzig

Kürzlich kam Wochenendbesuch aus Nordrhein-Westfalen. „Bei Euch geht’s ja ganz schön locker zu.“ So kommentierte er die ausgebliebene Kontrolle am Kneipeneinlass und das Fehlen eines Mundschutzes auch nach Verlassen des Sitzplatzes. In der Heimat meines Gastes läuft das wesentlich strenger.

In der Tat verblüffend, dass ausgerechnet in einem Bundesland, das auf einem Spitzenplatz bei Corona-Neuinfektionen und der Bettenbelegung in Krankenhäusern liegt, das Befolgen von Schutzmaßnahmen mancherorts auf die leichte Schulter genommen wird. Wobei das eine das andere bedingt, denn die hohen Fallzahlen im Freistaat liegen nicht nur an der schwachen Impfquote. Und dass Leipzig vergleichsweise gut da steht, ist nur ein Trost auf Zeit.

Auf die Vernunft besinnen statt den Freiraum auszuweiten versuchen

Kontrolliert wird das Corona-Regularium vom Ordnungsamt erstaunlich wenig – nur 25 „spezielle Einzelkontrollen von gewerblichen Einrichtungen“ seit September. Fast rührend weltfremd wirkt das Statement aus der Behörde, dass natürlich „nie gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass Gäste manchmal keinen Nachweis vorzeigen müssen oder Mund-Nasen-Bedeckungen tragen“. Dabei kennt man auch im Rathaus die Situation nur zu gut.

Weil es kaum kontrolliert und sanktioniert wird, dürfte das Amt einen Anteil an der gerade jetzt unangebrachten (Nach-)Lässigkeit haben. Dennoch ist es zu billig, die Verantwortung der Kommune zu überlassen. Auch mehr Überprüfungen können nicht über Stichproben hinausgehen. So lange wir alle den Freiraum auszuweiten versuchen, statt uns auf die Vernunft zu besinnen, bleibt die Lage ernst.

Von Mark Daniel