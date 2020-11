Leipzig

Bis zu 20.000 „Querdenker“ wollen am Samstag in Leipzig auf dem Augustusplatz gegen die Corona-Einschränkungen protestieren. Darunter Tausende, die zum Teil von weit her anreisen und auch hier übernachten. Trotz Lockdown geht das. Die Coronaschutzverordnung Sachsens macht es möglich: Das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist so stark, dass es sogar die so gefürchtete Infektionsgefahr bannt.

Nun setzen sich erste Hotelketten gegen die Gäste zur Wehr. Aus Angst, deutschlandweit als Corona-Leugner-Absteige zu gelten, sperren manche das Wochenende zu. Für kleinere Leipziger Pensionen bleibt es dabei: Wer sich für diesen Samstag bei ihnen einbucht und angibt, dass er Demo-Teilnehmer ist, der darf übernachten. Wer „nur“ die Innenstadt oder das Völkerschlachtdenkmal sehen will, der darf das nicht. Was ist das für eine Logik? Man ist versucht zu rufen: Touristen, Bürger, meldet euch alle als Demonstranten an!

Von Jan Emendörfer

