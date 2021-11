Leipzig

Leipzig geht in den Teil-Lockdown. Hinter der Klarheit, dass ab Montag wieder erhebliche Einschränkungen gelten, steht die Frage: Was wird es bringen? Sind die Verbote in Kultur, die Beschränkungen der Gastronomie, die zusätzlichen Regeln im Nahverkehr und in den Betrieben geeignet, die vierte Welle zu brechen? Das wird – neben der persönlichen Verantwortung, die jeder Einzelne dazu leben muss – vor allem über die Genauigkeit bei den Kontrollen entschieden.

Die Notwendigkeit der Kontrolle ergibt sich nicht primär aus einem Misstrauen. Sondern aus einer verständlichen Unsicherheit. Wer hat schon den genauen Überblick über Regeln und Verordnungsparagrafen? Nicht jeder setzt sich mit den immer neuen Veränderungen so auseinander, dass man davon ausgehen darf, dass jeder Fahrgast im öffentlichen Nahverkehr weiß, dass er zur FFP2-Maske vor dem Gesicht künftig auch einen der G-Nachweise bei sich zu führen hat.

Aber nur wenn lückenlos alle neuen Regeln genau umgesetzt werden, besteht überhaupt die Chance, dass wir schnell Inzidenzen senken. Also muss kontrolliert werden. Die Voraussetzungen dafür – personell und finanziell – zu schaffen, wird eine der wichtigsten Aufgaben der Verwaltungen in den kommenden Tagen sein.

Von Thomas Lieb