Wenn die Kasse gut gefüllt ist und noch dazu voller als erwartet, dann leuchten bei vielen Menschen verständlicherweise die Augen. Auch Politiker werden in solchen Momenten kreativ und entwickeln Ideen, wo nun überall Geld gut angelegt wäre. Dass der Leipziger Stadtrat angesichts überraschend positiver Steuerentwicklungen nicht tiefer in die Kasse greift, zeugt da von Realitätssinn.

Umsetzung aktueller Projekte ist schon eine Herausforderung

Zum einen, weil es wenig bringt, noch mehr Investitionen aufs Gleis zu heben. Schon die Umsetzung bereits beschlossener Projekte gelingt der Kommune aufgrund begrenzter Auftragskapazitäten am Markt nur schlecht.

Zum anderen, da den meisten Kommunalpolitikern mittlerweile wohl bewusst ist, dass die Corona-Pandemie nicht nur die größte soziale, sondern wahrscheinlich auch finanzielle Herausforderung der heute lebenden Generation sein dürfte. An den Pandemiekosten der öffentlichen Haushalte werden Bund, Länder und Kommunen noch lange zu knabbern haben. Und auch wenn die Wirtschaft mit all den Hilfsprogrammen einigermaßen gut über die zwei Jahre gekommen ist, werden wir wohl erst in ein paar Jahren sehen, ob die Rettungspakete tatsächlich dauerhaft wirkten.

Steuer-Wunder nutzen, um Leipziger Haushalt zu stabilisieren

So gesehen, tut Leipzig gut daran, die Chancen des Steuer-Wunders zu nutzen, um den Haushalt zu stabilisieren, wieder Spielräume für schlechte Zeiten zu schaffen und bei jedem ausgegebenen Steuer-Euro darauf zu achten, dass das Geld auch nachhaltig angelegt ist.

