Die Stadt Leipzig kann auch schnell bauen – wenn sie will, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert. Dies zeige die aktuelle Baustelle auf der stark befahrenen Wundtstraße, wo die Fahrbahndecke in nur drei Tagen ausgewechselt wird. Auf Großbaustellen wie der Kreuzung am Adler spiele Tempo für die Stadt aber offenbar keine Rolle.