Leipzig

Die Gastronomie in Leipzig und Umland pfeift aus dem letzten Loch. Zwei Corona-Lockdowns haben das Gewerbe nicht nur Einnahmen gekostet, sondern auch eine Menge Personal, das in andere Jobs abwanderte. In der Konsequenz haben viele Betreiberinnen und Betreiber die Öffnungszeiten reduziert – und damit zwangsweise auch die Chance, monatelangen Verdienstausfall schneller halbwegs zu kompensieren.

Es gibt tatsächlich Wirte, die nicht wagen, ihr Restaurant wie früher zu bewerben, weil der Besuch zu vieler Gäste nicht zu bewältigen ist – eine absurde Art der Selbstbeschneidung. Dabei könnte der akute Personalmangel zumindest abgemildert werden, würde die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte erleichtert. Das Problem geht weit über die Gastro-Branche hinaus. In der Kritik stehen die zuständigen Behörden.

Ämter in der Verantwortung

Auch Leipzig, das sich gern als weltoffene Boomtown in den Medien gespiegelt sieht, hat hier offensichtlich Veränderungsbedarf. Bleibt alles so, hat die Starrheit in den Ämtern es zu verantworten, dass illegale Arbeit steigt, die Wirtschaft geschwächt und Integration verbaut wird. Höchste Zeit, dass Behörden gemeinsam mit IHK und den Branchen an Kommunikation und flexiblen Lösungen arbeiten.

Von Mark Daniel