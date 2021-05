Leipzig

An einer Sache wird sich erstmal nichts ändern für Leipzigerinnen und Leipziger, die eine Bescheinigung zu ihrem Corona-Status vorlegen müssen: Es bleibt in weiten Teilen bei der Zettelwirtschaft. Digitale Dokumente? Der Impfpass als Chipkarte? Fehlanzeige! Keine Glanzleistung – aber das gilt für die ganze Republik. Wenn wir in den Biergarten wollen, werden wir also weiter vor den Augen der Bedienung Stäbchen in der Nase drehen oder mit Testbescheinigungen und zusammengetackerten Impfausweisen wedeln.

PCR-Test ist Pflicht

Und was machen die Genesenen, die ja die selben Rechte haben wie Geimpfte und Getestete? Die müssen das mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Auch ein Quarantänebescheid oder ein ärztliches Attest auf Grundlage eines PCR-Tests gelten als Beleg.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unbürokratische Hilfe im Kreis Leipzig

Wer keinen Nachweis mehr hat, der muss sich kümmern. Der Kreis Leipzig macht vor, wie man dabei unbürokratisch hilft: Er schickt genesenen Bürgern automatisch einen Beleg. Ebenfalls unkompliziert hält es der Kreis Nordsachsen – über die Homepage kann der Nachweis angefordert werden. Und in Leipzig? Da müssen die Bürger das Gesundheitsamt anschreiben. Immerhin wird ein automatischer Versand geprüft, wie das Rathaus mitteilt. Es zeigt sich wieder: Kleinere Einheiten sind manchmal etwas mehr auf Zack ...

Von Björn Meine