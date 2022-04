Ja, wie denn nun? Erst wird die Notunterkunft auf der Agra aufgebaut, dann wieder abgebaut – um demnächst doch wieder aufgebaut zu werden? Das Hin und Her auf dem Gelände vor den Toren Leipzigs erinnert vielleicht etwas an Till Eulenspiegel – ist aber in der aktuellen Krisenlage auch nachvollziehbar, schreibt LVZ-Redakteur Matthias Puppe.