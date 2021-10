Leipzig

Der Verkehr und teure Mieten sind sicherlich für viele Leipzigerinnen sowie Leipziger das größte Problem. Doch bei Umfragen rangieren auch Dreckecken und Graffiti-Schmierereien in unserer eigentlich so lebenswerten Stadt weit vorn. Sauberkeit liegt den meisten am Herzen. Die Menge des illegal entsorgten Unrates und Abfalls nimmt dennoch zu. Das ist schwer verständlich. Eigentlich sollte es doch eine Selbstverständlichkeit sein: Niemand hat das Recht, seine Abfälle und seinen Unrat einfach an der Straßenecke oder im Park zu entsorgen. Etwa aus Bequemlichkeit oder um Geld zu sparen.

Angebot an Wertstoffhöfen ist akzeptabel

Die Stadtreinigung Leipzig hält ein akzeptables Netz an Wertstoffhöfen bereit, vieles kann dort kostenlos abgegeben werden. Wer größere Mengen entsorgen muss, kann zudem eine Marke kaufen und seinen Sperrmüll problemlos abholen lassen. Die Stadt tut einiges, um ausreichend Angebote zu schaffen. So gibt es inzwischen in den Parks und in der City zusätzliche Papierkörbe und öffentliche Müllcontainer. Mag sein, dass es deutlich mehr sein könnten. Der Mängelmelder ist eine weitere Möglichkeit, Leipzig sauberer und damit auch sicherer zu machen. Schön, dass viele mitmachen und Dreckecken melden. So funktioniert Bürgerbeteiligung! Und Stadtreinigung und Ämter bemühen sich, schnell zu reagieren – wie ich auch schon getestet habe.

Umweltsünder zu Kasse zu bitten, ist bitter nötig

Eines ist aber Fakt: Illegaler Müll ist ein kostspieliges Ärgernis für die Stadt. Umweltsünder zu Kasse zu bitten, ist daher bitter nötig. Deshalb darf man gespannt sein, was die geplanten Mülldetektive bewirken. Bis die 2023 ihre Arbeit aufnehmen, landet allerdings noch viel Unrat auf der Straße oder im Park.

Von Mathias Orbeck