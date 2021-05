Leipzig

Seit einem Sturz mit dem Rad fahre ich vorsichtiger. Meine Lust, mich in der Hauptverkehrszeit mit dem Rad auf dem Leipziger Ring in Autokarawanen einzureihen, hält sich in Grenzen. Da gehöre ich wohl zu denjenigen, die einen Umweg in Kauf nehmen, um ans Ziel zu gelangen.Dennoch ist es richtig, den Ring für alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt freizugeben. Allerdings nur an Stellen, an denen dies gefahrlos möglich ist! Da wiederum muss die Stadt noch einige Hürden bewältigen. Einfach einen Radweg zu markieren, reicht eben nicht.

Das Mobilitätsverhalten ändert sich

Fakt ist, dass das Mobilitätsverhalten sich ändert. Mein Auto lasse ich oft stehen. Viele junge Leute und Familien verzichten auf ein eigenes. Und haben als Steuerzahler ebenso wie Autofahrer das Recht, sich komfortabel zu bewegen. Mit einem Aktionsprogramm Rad hat die Stadt erste Weichen gestellt. Das sieht Verbesserungen vor – bis hin zu einer Fahrradgarage am Hauptbahnhof.

Alles funktioniert nur mit gegenseitiger Rücksicht

Was fehlt, ist ein geschlossenes Radwegenetz in ganz Leipzig, das mit mehr Tempo erarbeitet werden muss. Hier werden etliche Millionen zu investieren sein. Leipzig ist prädestiniert für einen starken Radverkehr, da es sehr flach ist. Der funktioniert aber nur, wenn alle mehr Rücksicht nehmen. Dicht überholende Autofahrer ebenso wie Radler, die bei Rot über die Kreuzung huschen.

Von Mathias Orbeck