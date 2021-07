Leipzig

In den vergangenen Jahren hat Leipzig so einiges getan, um Autofahren in der Stadt unattraktiv zu machen. Da kam die Umweltzone, Fahrspuren wie etwa auf der B 2 fielen weg oder wurden zugunsten von Radwegen geopfert, Parkraum wurde beschnitten, Tempo 30 an vielen Stellen eingeführt. Und was hat’s gebracht? Anstatt weniger registriert das Kraftfahrtbundesamt von Jahr zu Jahr mehr Fahrzeuge, die Leipzig fluten.

Viele Menschen sind aufs Auto angewiesen

Selbst das Argument, der massive Zuzug führe nun mal zwangsläufig zu mehr Autos auf der Straße, taugt nicht mehr. Denn längst ist das Bevölkerungswachstum erlahmt, der Kfz-Bestand wächst trotzdem überdurchschnittlich weiter. Das zeigt vor allem eines: Viele Leipzigerinnen und Leipziger sind einfach aufs Auto angewiesen. Auf sie den Druck immer weiter zu erhöhen, bringt nichts – außer vielleicht Frust, der sich dann im schlimmsten Falle an der Wahlurne entlädt.

Ortsteile am Stadtrand schlecht an Nahverkehr angeschlossen

Wer will, dass Menschen aufs eigene Fahrzeug verzichten, der muss in erster Linie Alternativen schaffen. Und das heißt vor allem, einen engmaschigen, ständig verfügbaren und bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr anzubieten – und zwar nicht nur in den zentrumsnahen Stadtteilen. Viele Menschen am Stadtrand warten bis heute auf Anschluss. Dabei wurden ihre Ortsteile schon vor mehr als 20 Jahren eingemeindet.

Vor einem dreiviertel Jahr hat der Stadtrat nun erstmals grünes Licht für die Planungen zu drei neuen Straßenbahnstrecken gegeben. Viel zu spät, aber zumindest ein Anfang.

Von Klaus Staeubert