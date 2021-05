Leipzig

Einen Vorteil hat es für die Kundschaft, wenn sie in diesen Tagen einkaufen geht in der Leipziger City. Die meisten Geschäfte sind weitgehend leer. Bei Beratungsbedarf findet man überall sofort Hilfe. Sogar in großen Häusern, wo das vor Corona mitunter schwierig war.

Die Öffnungszeiten sind von Laden zu Laden unterschiedlich

Mal abgesehen von der noch bis zum Freitag geltenden Maskenpflicht in der Innenstadt erschwert ein anderes Problem den Einkauf: Fast jeder Shop hat andere Öffnungszeiten. Bei „Esprit“ etwa ist es Montag bis Donnerstag 11 bis 15 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 18 Uhr. Elektro-Riese „Conrad“ schließt wochentags 10 bis 18 Uhr, samstags aber nur von 10 bis 14 Uhr auf.

Je mehr Kunden kommen, desto länger bleiben die Türen auf

Man sollte den Händlern daraus keinen Vorwurf machen. Während einige überregionale Ketten noch immer abgetaucht bleiben, strampeln sich gerade viele kleine Läden schon wieder täglich in der City ab. Obwohl sie wissen, damit ist noch kein Geld zu verdienen. Bei den früher üblichen Kernöffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr wären die Verluste für sie einfach zu groß. Doch je mehr Leute in die Geschäfte gehen, desto länger sind die Türen bald auch wieder auf.

Von Jens Rometsch