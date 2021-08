Leipzig

Wer schon einmal gebaut hat, der weiß: Was die Familien in Zwenkau jetzt durchmachen, ist Horror pur. Eineinhalb Jahre Bauverzug, zu dem jetzt noch mindestens drei weitere Monate kommen, kosten Unsummen. Und das bei Baubudgets, von denen vermutlich viele von Anfang an auf Kante genäht waren. Dazu kommen jetzt noch die steigenden Materialkosten durch die Rohstoffknappheit sowie laufende Kreditbelastungen. Dass dies inzwischen für einige Familien existenzbedrohend wird, ist mit Sicherheit keine Übertreibung.

Auch Zwenkaus Stadträte müssen Obacht geben, dass ihr Städtchen nicht finanziell unter die Räder kommt. Denn für Fehler im Bebauungsplan sind sie verantwortlich – nicht die Bauherren. Wenn nicht schnell wieder gebaut werden kann, dürften bald die ersten Schadenersatzforderungen im Rathaus eintreffen. Bei 70 Projekten, von denen jedes sechsstellig im Minus ist, könnte dann eine Kostenlawine auf die 10.000-Einwohner-Kommune zurollen, die sie überfordert.

Die Kläger sollten sich fragen, ob sie daran Schuld sein wollen. Denn auch sie könnten dann einen hohen Preis zahlen. Spätestens wenn die Stadt ihre Etats für Kitas, Schulen und Sozialleistungen kürzen muss, wird man sie dafür verantwortlich machen. Man kann den Bogen auch überspannen.

Für alle Seiten kann es jetzt nur heißen: Augen zu und durch. Ein Ende mit Schrecken ist besser, als ein Schrecken ohne Ende.

Von Andreas Tappert