Der Grüne Pfeil ist in Ostdeutschland ein Politikum – auch wenn er nicht mehr so richtig funktioniert, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert. Das Relikt aus DDR-Zeiten sollte deshalb nur angetastet werden, wo es die Verkehrssicherheit gefährdet.

An der Einmündung der Härtelstraße in die Windmühlenstraße (links) verschwindet der Grüne Pfeil. Dort ist die Verkehrssituation extrem unübersichtlich. An Stellen wie diesen hat sich der Grüne Pfeil überlebt, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert. Quelle: André Kempner