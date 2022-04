Leipzig

Ein Jahrzehnt lang wurde an den Plänen für den Bau- und Gartenmarkt auf der Alten Messe gebastelt. Selbst bei einem Unternehmen, das in sechster Generation durch die Familie Hornbach geführt wird, dürfte eine solche Zeitspanne als rekordverdächtig in die Chronologie eingehen. Ende gut, alles gut – könnte man jetzt sagen. Doch besser wäre es, wenn Leipzig aus Fehlern der Vergangenheit lernt.

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich eine Kultur des Zauderns und Zögerns in der einstigen Boomtown breitgemacht. Wenn für irgendwas Fördermillionen vom Bund winken oder Großinvestoren wie Beiersdorf anklopfen, kann die Stadt immer noch schnell springen. Doch bei eher kommunalen Projekten, die einen unmittelbaren Nutzen für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger haben, wird scheinbar endlos abgewogen, noch eine Studie extra verlangt, auf Zeit gespielt. Das gilt zum Beispiel auch für die neue Ortsmitte in Engelsdorf, das frühere Stadtbad in Eutritzsch, die Markthalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, eine Großturnhalle im Norden oder eine Schwimmhalle im Süden.

Bei dem Baumarkt hieß die Gretchenfrage, ob das Rathaus die Flächen nicht doch lieber für Biotechnologie-Firmen reservieren will. Dabei gibt es auf der Alten Messe und in der Nachbarschaft für dieses Anliegen mehr als genug Reserven. Gerade die Mischung aus Freizeit- und Einkaufsangeboten, Wirtschaft und Forschung hat das frühere Ausstellungsareal bei den Leipzigern so beliebt gemacht. Es ist gut, dass die Mischung nun beibehalten wird.

Von Jens Rometsch