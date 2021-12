Leipzig

Es sind verschiedene Haushalte und Finanzquellen, auf den großen Plänen steht draußen nicht das selbe dran, aber am Ende geht es bei den Investitionen am Klinikum St. Georg und am Uniklinikum Leipzig (UKL) um ein Thema: Zukunftssicherung.

Die beiden großen Gesundheitsversorger der Stadt kümmern sich seit Jahren um die Modernisierung ihrer Gebäude. „Strategie 2025“ heißt der große Plan am UKL – zuletzt wurde in der Liebigstraße das Haus 7 in Betrieb genommen. „Masterplan“ nennt sich das Konzept am St. Georg – dort soll Ende nächsten Jahres die neuen Ambulanz in Betrieb gehen. Einige Jahre später bekommt das noch immer weit verzweigte Gelände in Eutritzsch mit dem Zentralgebäude II ein neues Herzstück.

Die Investitionen in Häuser und Technik sind nicht nur unabdingbar, um weiter Medizin auf hohem Niveau anbieten zu können. Sie legen zugleich einen Grundstein für mehr Attraktivität als Arbeitgeber – aber eben auch nur einen. Der Pflegemangel, der auch am Klinikum St. Georg immer heftiger zu spüren ist, lässt sich so nicht beseitigen. Die herausfordernde Arbeit mit Schwerkranken ist auf Dauer nur attraktiv, wenn sie auf genügend Schultern verteilt wird. In der Pandemie ist dieser Engpass besonders deutlich. Eine gute Gesundheitsversorgung muss uns mehr wert sein. Das bedeutet am Ende auch, dass wir alle bereit sein müssen, mehr dafür zu zahlen.

Von Björn Meine