Leipzig

Jeder Rad- und jeder Autofahrer kennt das eine: Man steckt mittendrin im Leipziger Verkehr und hat irgendwie das Gefühl, dass jede Ampel kurz vor dem eigenen Gefährt auf Rot springt. Jeder Rad- und jeder Autofahrer kennt aber auch das andere. Dass es wie am Schnürchen läuft, und die Ampel einem wie ein guter Freund im Handumdrehen über jede Kreuzung hilft. Da fragt man sich natürlich: Kann das nicht immer und überall so sein?

Unterschiedliche Gegebenheiten

Nein, das kann es leider nicht. Was in dieser einen Straße, in dieser einen Stadt klappt, das funktioniert in der anderen Straße in der Nachbarstadt deswegen nicht zwingend. Überall sind die Gegebenheiten andere. Grüne Wellen sind da einfach machbar, wo es wenig zu beachten gibt. Wo sich nicht Straßenbahnen, Autos, Radfahrer und Fußgänger den engen Raum teilen müssen. Je mehr Teilnehmer es gibt und je unterschiedlicher die Verkehrssituation auf einer Straße ist, desto schwieriger wird es.

Komplexität und Einfachheit

Verkehrssteuerung ist eine komplexe Sache, „Grüne Welle“ ein kurzes Schlagwort. Forderungen nach vermeintlich einfachen Lösungen sind ebenso populär wie verständlich. Es gibt sicher viel zu kritisieren an mancher Verkehrsplanung in der Stadt, neue Ideen sollten immer ernsthaft geprüft werden, und der Blick über den Tellerrand in andere Städte ist nie verkehrt. Auf der Wurstsuppe daher geschwommen sind die Experten im Rathaus aber auch nicht.

Von Björn Meine