Leipzig

Viel Jubel wird in Leipzig wohl nicht darüber ausbrechen, dass sich die Stadt jetzt auch noch um ein „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ beworben hat. Natürlich könnte die Investition von mehr als 200 Millionen Euro viele gut bezahlte Jobs in den Matthäikirchhof bringen. Ziel der Auslober beim Bund ist jedoch, das „Vertrauen in die freiheitliche Demokratie und ihre Institutionen“ insbesondere bei den Ostdeutschen zu stärken. Dafür dürfte Leipzig nicht der Standort mit dem dringendsten Bedarf sein.

In Leipzig gibt es schon viele Institutionen, die sich dem Thema widmen

Denn erstens gibt es in der Stadt schon viele Einrichtungen, die das Themenfeld des neuen Zukunftszentrums beackern. Spontan fallen mir da ein die beiden Leibniz-Institute für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) sowie für Länderkunde, das Zeitgeschichtliche Forum, die Uni, das Stadtgeschichtliche Museum und mehrere Einrichtungen, die das Erbe vom Herbst ’89 hochhalten. Bald sollen noch das „Forum Recht“ sowie der „Global Hub“ auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz hinzukommen, außerdem ein „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ im Matthäikirchhof. Eine inhaltliche Unterversorgung droht Leipzig also nicht.

Zweifel in den kleinen Städten und Dörfern begegnen

Wichtiger ist jedoch zweitens, dass der Zweifel vieler Ostdeutscher an der Demokratie und ihren Institutionen eine große Ursache im Ausbluten der kleinen Städte und der Dörfer hat. Mit dem Argument Kosteneffizienz wurde fast alles in wenigen Großstädten konzentriert, die heute auch deshalb erhebliche Wachstumsschmerzen haben. Ein „Zukunftszentrum“ sollte nicht weiter auf diesem Irrweg wandeln. Plauen bräuchte es sicher dringender als Leipzig.

Von Jens Rometsch