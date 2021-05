Leipzig

Auf den ersten Blick ist die Welt am Freitag im Leipziger Zentrum ziemlich in Ordnung: Reges Treiben an den Verkaufsständen des Marktes, rings herum gut besuchte Freisitze, die Schutzmasken auf den Tischen statt in den Gesichtern, die an diesem Tag zufrieden wirken. Die Inzidenz sinkt weiter, die Außengastronomie ist zurück, und schnell schleicht sich der Gedanke ein, man könne doch endlich die Dramatik aus dem Umgang mit der Pandemie nehmen.

Der Weg zur Normalität ist noch lang

Nach den zähen Lockdown-Monaten ist das nachvollziehbar – und dennoch unangebracht, weil der Weg zur Normalität noch lang ist. Wirtschaftlich kommt die Gastro-Branche durch die Öffnung nicht wirklich auf die Beine. Lokale mit kleinen Freisitzen erzielen definitiv keine Gewinne, und weiterhin komplett abgehängt sind diejenigen ohne jeglichen Außenbereich.

Warten zeugt von hohem Verantwortungsbewusstsein

Zudem kann die dritte Corona-Welle und mit ihr die Inzidenzzahl schnell wieder anschwellen. Das Hinauszögern der Öffnung von zahlreichen Gastronominnen und Gastronomen, die in erster Linie vom Abendgeschäft leben, hat nicht nur mit dem aktuell durchwachsenen Wetter zu tun. Denn das Nachtleben unterscheidet sich gewaltig vom entspannten Szenario am Markt – Bierseligkeit schließt Vernunft erst recht nach einer solch langen Durststrecke aus. Im Wissen darum noch abzuwarten, bis Inzidenzen weiter gesunken und die Impfquote gestiegen ist, zeugt von hohem Verantwortungsbewusstsein. Respekt!

Von Mark Daniel